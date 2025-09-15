Sommet au Qatar – Les pays arabes et musulmans s’unissent pour faire face à Israël (FranceInfo)

Près d’une semaine après l’attaque israélienne à Doha, les dirigeants de 57 pays arabes et musulmans se sont réunis lundi 15 septembre en sommet dans la capitale qatarie. Objectif : montrer leur unité face à Israël et prôner la fin d’une normalisation des relations en cours dans la région.

La réunion a été annoncée la semaine dernière. Les dirigeants de 57 pays arabes et musulmans se sont réunis en sommet, lundi 15 septembre 2025, à Doha. Une rencontre extraordinaire convoquée à la suite des frappes aériennes israéliennes sur la capitale qatarie, mardi dernier, ciblant de hauts dirigeants du Hamas. Doha sert de lieu de négociations pour tenter d’aboutir à un cessez-le-feu à Gaza.

L’objectif de ce rare moment d’unité des dirigeants arabes et musulmans est de faire bloc face à l’État hébreu après les frappes à Doha. Malgré ses liens forts avec les États-Unis, le Qatar a vu ses garanties de sécurité s’envoler lors de cette attaque.

En ouverture du sommet, l’émir du Qatar a de nouveau dénoncé « l’agression majeure » d’Israël et refuse que la région devienne une « sphère d’influence israélienne comme le voudrait Benyamin Netanyahou ».

Les 57 pays réunis veulent envoyer un message de « résistance » à la communauté internationale et dénoncer « l’impunité » d’Israël, que ce soit lors de cette attaque à Doha, mais aussi par son pilonnage de la bande de Gaza depuis des mois.

+ La fin des accords d’Abraham ? +

Lors du sommet, le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a appelé à s’inspirer de l’article 4 de l’Otan pour répondre à Israël : autrement dit, toute attaque d’un pays arabe ou musulman pourrait être considérée comme une agression contre tous les États présents à ce sommet. Et offrirait donc la possibilité d’une réponse collective.

Plus formellement, les pays de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) veulent la fin de la normalisation des relations avec Israël. Cette démarche était en cours depuis 2020 avec la signature des accords d’Abraham, notamment entre Israël et les Émirats arabes unis. Une initiative portée à l’époque par les États-Unis.

+ Washington dans l’embarras +

La Maison-Blanche a intérêt à apaiser les tensions dans la région. Le Qatar, l’un de ses alliés majeurs, abrite la plus grande base aérienne américaine au Moyen-Orient. En mai dernier, Donald Trump a mis en scène cette relation privilégiée lors de sa tournée dans les pays du Golfe. Visite durant laquelle le Qatar lui a offert un avion à 400 millions de dollars et où plus de 1 200 milliards de dollars d’investissements ont été signés avec les pays du Golfe.

L’attaque israélienne a forcément semé le trouble à Washington. Donald Trump, qui n’a pas pu stopper les frappes à temps, a fait part de sa contrariété. Il sait qu’elle porte préjudice à la perspective d’un cessez-le-feu à Gaza, alors que la capitale qatarie accueille les négociations sur son sol.

Article19.ma