Feature – Au Maroc, les survivants du séisme du Haouz se mobilisent pour plus d’aide tandis que le budget du Mondial 2030 s’envole

Alors que les pluies ont récemment balayé les montagnes de l’Atlas, Lahcen Abarda, 72 ans, s’est précipité pour renforcer la bâche en plastique de la tente où il vit depuis deux ans. Victime du séisme de 2023 qui a fait près de 3 000 morts, Abarda explique avoir déjà dû réparer sa tente endommagée par le soleil et le vent, en attendant toujours l’aide promise pour construire une maison.

« Je vis dans une tente en plastique depuis que ma maison a été détruite », confie ce petit agriculteur, qui partage l’abri avec ses deux filles. « Chaque fois que je demande de l’aide, on me dit que j’en bénéficierai plus tard. »

Des investissements colossaux pour la Coupe du monde

Deux ans après le séisme de magnitude 6,8, le rythme des opérations de reconstruction exaspère de nombreux survivants. Ils dénoncent le contraste avec les investissements rapides du pays dans les stades et les infrastructures en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations en décembre et de la Coupe du monde 2030.

La semaine dernière, à l’occasion du deuxième anniversaire du séisme, des dizaines de survivants ont manifesté devant le Parlement à Rabat, appelant le gouvernement à accorder à la reconstruction le même sérieux que les projets liés à la Coupe du monde.

Ils brandissaient des banderoles avec les noms des villages détruits et scandaient : « L’argent du séisme, où est-il passé ? Dans les festivals et les stades. »

« Nous nous réjouissons des grands stades, théâtres et autoroutes au Maroc. Mais il existe aussi un Maroc marginalisé et oublié qui a besoin de volonté politique », a déclaré Montasir Itri, leader d’un groupe de soutien aux victimes.

À ce jour, le gouvernement a dépensé 4,6 milliards de dirhams (510 millions de dollars) pour l’aide au logement des victimes, accordant 140 000 dirhams pour les maisons totalement détruites et 80 000 pour les habitations partiellement endommagées.

En comparaison, plus de 20 milliards de dirhams ont été alloués à la préparation des stades pour les tournois internationaux.

Si l’opinion publique se montre globalement enthousiaste quant aux préparatifs de la Coupe du monde, les autorités marocaines assurent que ces projets renforceront le rayonnement du pays, stimuleront la croissance économique et créeront de nouveaux emplois. Le Premier ministre Aziz Akhannouch nie que les dépenses pour le Mondial passent avant la reconstruction et a salué le rythme des travaux.

« Il ne reste plus beaucoup de tentes », a déclaré Akhannouch à la télévision nationale, promettant un suivi individuel des cas restants.

Un Maroc à deux vitesses

Sur la route menant au village de Sellamte, durement touché par le séisme, de nombreuses tentes ont été démontées. Les anciens occupants ont souvent pu emménager dans des maisons en béton financées par l’aide à la reconstruction.

Selon les données officielles, sur 59 675 maisons endommagées, 51 154 ont été reconstruites. Les autorités locales d’Al Haouz affirment que seuls 4 % des logements n’ont pas encore été entamés et que toutes les tentes ont été démontées.

Mais le groupe de Montasir Itri conteste ces chiffres. Beaucoup de survivants vivent encore sous tente et, pour ceux ayant obtenu un nouveau logement, l’aide reste insuffisante.

Mohamed Ait Batt, ouvrier du bâtiment, raconte avoir reçu seulement 80 000 dirhams pour restaurer sa maison partiellement détruite, puis avoir été invité à s’installer dans un secteur proche du village sans recevoir davantage d’aide.

« Nous préparions le mariage de mon fils, mais l’argent reçu ne suffisait pas à construire. Nous avons épuisé toutes ses économies, et il reste encore beaucoup à faire », explique-t-il depuis sa maison inachevée qu’il partage avec sa femme et sa fille.

À une heure de route, dans le village d’Anerni, de nouvelles maisons en briques d’un étage, aux façades uniformes, ont remplacé la diversité des habitations traditionnelles en terre, pierre et bois des populations amazighophones de l’Atlas. À côté, s’alignent des abris de fortune en tôle.

Assise sur un tapis en plastique, Aicha Ait Addi verse le thé dans l’un de ces abris. « Ma maison a été totalement détruite. Quand je me plains, on me dit que je n’habitais pas ici. Mais j’ai une maison ici. Veulent-ils que j’abandonne mon village ? », interroge-t-elle.

Le contraste urbain-rural

Au Maroc, certaines villes affichent un niveau de vie proche de celui de l’Europe, et le taux de pauvreté a chuté de 11,9 % en 2014 à 6,8 % en 2024. Cependant, les zones rurales restent au-dessus de la moyenne nationale, selon le Haut commissariat au plan (HCP).

Le roi Mohammed VI, qui fixe l’orientation politique du pays, a reconnu cette fracture. « Il n’est acceptable pour le Maroc – aujourd’hui ou à l’avenir – d’être un pays à deux vitesses », a-t-il déclaré en juillet, appelant à des réformes pour lutter contre la pauvreté rurale.

* Traduction de la rédaction d’Article19

