Mondiaux d’athlétisme – Soufiane El Bakkali battu sur le fil au 3000 m steeple à Tokyo

L’athlète marocain Soufiane El Bakkali a échoué à conserver son titre mondial sur le 3000 m steeple pour la troisième fois consécutive. Le champion olympique s’est contenté, lundi à Tokyo, de la médaille d’argent lors de la 20ᵉ édition des Championnats du monde d’athlétisme.

+7 centièmes de secondes qui ont fait la difference +

Alors qu’il semblait filer vers une nouvelle victoire, El Bakkali a été surpris dans les derniers mètres par le Néo-Zélandais Geordie Beamish, qui s’est imposé en 8 min 33 sec 88.

El Bakkali a terminé à seulement 7 centièmes de seconde (8:33.95), après avoir déjà décroché l’or lors des Mondiaux d’Eugene en 2022 et de Budapest en 2023.

La médaille de bronze est revenue au Kényan Edmund Serem, auteur d’un chrono de 8:34.56.

Article19.ma