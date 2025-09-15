Actualité – Le prince Moulay Rachid à Doha pour représenter le roi au sommet arabo-islamique d’urgence

Le prince Moulay Rachid est arrivé, ce lundi à Doha, pour représenter le roi Mohammed VI aux travaux du sommet arabo-islamique d’urgence qu’abrite le Qatar.

À son arrivée à l’aéroport international Hamad, le prince Moulay Rachid a été accueilli par Cheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hassan Al Thani, vice-Premier ministre et ministre d’État aux Affaires de la défense du Qatar.

Le sommet de Doha a pour objectif d’afficher l’unité arabe et islamique face à Israël, de réaffirmer le soutien à la Palestine et de coordonner les pressions diplomatiques sur la scène internationale.

Par ailleurs, cette rencontre arabi -islamique vise à renforcer la voix collective du monde arabe et musulman face à Israël et à ses alliés occidentaux, dans un contexte où l’ONU débat toujours de la question de la reconnaissance d’un État palestinien et de la solution à deux États.

Le prince Moulay Rachid a été également salué par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, l’ambassadeur du Roi à Doha, Mohamed Setri, ainsi que par les membres de l’ambassade du Maroc au Qatar.

