Actualité – L’adoption du nouveau Code de procédure pénale, « un tournant historique » dans la réforme de la Justice au Maroc (Communiqué)

Le Maroc vient de franchir une nouvelle étape décisive dans le chantier de modernisation de son système judiciaire. Le ministère de la Justice a annoncé, dans un communiqué publié à l’occasion de la parution au Bulletin officiel (n°7437 du 8 septembre 2025), l’entrée en vigueur de la loi n°03.23 modifiant et complétant le Code de procédure pénale.

Présentée comme une « étape historique » par le département de tutelle, cette réforme est présentée comme l’aboutissement d’un processus entamé il y a plusieurs années, sous l’impulsion directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en vue de « consolider l’État de droit et adapter la justice marocaine aux profondes mutations que connaît le pays », souligne le communiqué.

Renforcement des garanties judiciaires

Le texte introduit une série de mesures destinées à renforcer la confiance des citoyens dans l’appareil judiciaire. Il met en avant la protection des droits fondamentaux, notamment :

la consolidation des droits de la défense et de la présomption d’innocence ;

l’obligation d’informer toute personne placée en garde à vue de ses droits et la possibilité immédiate de recourir à un avocat et à un interprète ;

la limitation du recours à la détention préventive, désormais strictement encadrée et justifiée par des décisions motivées ;

l’introduction de mesures alternatives à l’incarcération, considérées comme des « outils modernes de régulation judiciaire » ;

l’élargissement des droits des victimes, avec un accompagnement juridique et social renforcé, ainsi que des dispositifs particuliers pour les femmes et les enfants victimes de violence.

Par ailleurs, le texte prévoit la création d’un Observatoire national de la criminalité, chargé de produire des données fiables afin d’orienter la politique pénale sur des bases scientifiques.

La vision d’une justice moderne

Dans le communiqué, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a qualifié ce texte de « pierre angulaire du grand chantier réformateur engagé par le Royaume ».

« Ce code reflète la confiance de l’État dans ses institutions et traduit la volonté ferme de faire de la justice marocaine un modèle régional et international. Il s’agit d’un pas décisif vers la consolidation de l’État de droit et le soutien du processus démocratique et de développement durable », a-t-il déclaré.

Le ministre a également souligné que cette réforme s’inscrit dans une dynamique plus large, comprenant la révision du Code pénal, la modernisation des professions judiciaires et l’accélération de la transition numérique dans les tribunaux.

Vers le Maroc 2030

Au-delà de la dimension juridique, cette réforme est présentée comme un levier pour renforcer l’image et l’attractivité du Maroc à l’international. M. Ouahbi a ainsi rappelé que le succès de la réforme judiciaire constitue un enjeu majeur à l’approche de l’organisation de la Coupe du monde 2030, que le Royaume coorganisera.

« La modernisation du système judiciaire et la garantie d’une sécurité juridique solide constituent un facteur clé pour conforter la place du Maroc en tant qu’État de droit et partenaire crédible sur la scène internationale », insiste le communiqué.

Avec cette nouvelle loi, le gouvernement entend donc conjuguer impératifs internes de justice et d’équité avec les ambitions stratégiques du pays, à la croisée entre démocratie, développement et rayonnement mondial, affirme-t-on.

