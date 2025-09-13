Solidarité – Sommet d’urgence à Doha après les frappes israéliennes contre le Hamas

Le Qatar accueillera, ce lundi 15 septembre, un sommet regroupant des pays arabes et islamiques pour dénoncer l’attaque israélienne ayant visé des dirigeants du mouvement Hamas dans la capitale qatarie et exprimer sa solidarité avec Doha, a annoncé samedi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Cette réunion extraordinaire « examinera un projet de déclaration sur l’agression israélienne contre l’État du Qatar, soumis par la rencontre préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes et islamiques prévue dimanche, selon l’AFP.

Présences de haut niveau attendues

La convocation de ce sommet reflète la large solidarité arabe et islamique avec le Qatar face à l’agression lâche ayant visé les résidences de plusieurs dirigeants du Hamas, et le rejet catégorique du terrorisme d’État pratiqué par Israël, affirme-

L’Iran a confirmé la participation de son président, Massoud Pezeshkian, tandis que l’Irak sera représenté par le Premier ministre Mohammed Chia Al-Soudani. La présidence turque a annoncé que Recep Tayyip Erdogan se rendra à Doha lundi, sans plus de détails.

Mardi, les frappes israéliennes sur la capitale qatarie ont tué cinq membres du Hamas ainsi qu’un agent des forces de sécurité qataries. L’attaque a suscité une vague de condamnations internationales, notamment de la part de pays du Golfe, alliés de Washington, soutien clé d’Israël.

Le Qatar abrite la plus grande base militaire américaine de la région et joue un rôle de médiateur dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, aux côtés des États-Unis et de l’Égypte.

Article19.ma