Mondiaux d’athlétisme à Tokyo : El Bakkali et Ben Yazide en finale du 3000 m steeple

— Deux Marocains qualifiés pour la grande échéance

Le double champion du monde et olympique Soufiane El Bakkali et son compatriote Salaheddine Ben Yazide ont décroché, samedi, leur billet pour la finale du 3000 m steeple aux 20es championnats du monde d’athlétisme, qui se poursuivent jusqu’au 21 septembre à Tokyo.

Des qualifications solides

El Bakkali s’est imposé dans la 3e série avec un chrono de 8 min 26 s 99, devançant l’Éthiopien Lamecha Girma (8:27.79) et l’Américain Daniel Michalski (8:28.76). Ben Yazide, de son côté, a remporté la 2e série en 8 min 27 s 21, devant le Néo-Zélandais Geordie Beamish (8:27.23) et l’Éthiopien Samuel Firewu (8:27.54).

En revanche, les Marocains Mohamed Tindouft (9e en 8:35.73) et Faid El Mostafa (11e en 8:44.10) n’ont pas réussi à se hisser en finale. Les cinq premiers de chaque série ont validé leur ticket pour la finale prévue le 15 septembre.

Une délégation marocaine étoffée à Tokyo

Le Maroc participe à ces Mondiaux avec 20 athlètes (14 hommes et 6 dames). Outre El Bakkali et ses compatriotes du steeple, Anass Essayi, Fouad Mesaoudi et Hafid Rizqi défendront les couleurs nationales sur 1500 m, Saad Hinti sur 400 m haies, Abdarrahman El Assal et Abdelaati El Guess sur 800 m, et Othmane El Goumri, Mohamed Reda El Aaraby et Soufiyan Bouqantar sur marathon.

Chez les dames, figurent notamment Bahiya El Arfaoui (1500 m), Assia Raziki et Soukaina Hajji (800 m), ainsi que Fatima Ezzahra Gardadi, Rahma Tahiri et Kaoutar Farkoussi dans le marathon.

Depuis la création des championnats du monde, le Maroc a cumulé 33 médailles, dont 12 en or, 12 en argent et 9 en bronze.

Article19.ma