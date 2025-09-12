Médias – Les syndicats de la presse exhortent le gouvernement Akhannouch de retirer le projet de loi sur le Conseil national de la presse

Ras-le-bol. Cinq syndicats et organisations professionnelles du secteur de la presse ont exhorté le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, dans une lettre ouverte réclamant le retrait immédiat du projet de loi n°26.25 portant réorganisation du Conseil national de la presse.

Les signataires dénoncent « une réforme adoptée sans concertation », qui menace l’indépendance du secteur et consacre la domination des grands groupes médiatiques, a rapporté le site arabophone Alyaoum24.

Une adoption « contre la volonté du corps médiatique »

Dans leur lettre, les organisations rappellent que le texte a été transmis à la Chambre des conseillers après son adoption par la Chambre des représentants, sans véritable dialogue avec les représentants des journalistes et des éditeurs. Elles estiment que ce passage en force constitue « une violation de la volonté collective du corps médiatique » et un déni de l’esprit d’autorégulation prévu par la Constitution, en particulier ses articles 25, 27 et 28.

Des critiques sur le mode de représentation

Les syndicats dénoncent un projet qui « impose deux systèmes contradictoires de représentativité » : l’élection pour les journalistes et la nomination pour les éditeurs. De plus, l’introduction de critères liés au chiffre d’affaires et au nombre de salariés pour siéger au Conseil est jugée discriminatoire envers les petites et moyennes entreprises de presse, au profit des grands éditeurs.

Ils rejettent également l’adoption du scrutin individuel pour élire les représentants des journalistes, le qualifiant de recul par rapport à l’expérience de 2018, où les listes syndicales avaient permis un meilleur équilibre représentatif.

Risque d’une approche de contrôle et accords sociaux ignorés

Pour les signataires, le texte renforce une logique de contrôle qui fragilise l’indépendance et la liberté de la pratique journalistique. Ils estiment en outre qu’il accorde aux grands éditeurs des pouvoirs administratifs, exécutifs et disciplinaires contraires à la Constitution (articles 8, 11 et 12) et aux engagements internationaux du Maroc en matière de libertés syndicales et de représentation professionnelle.

Enfin, les syndicats soulignent que ce projet de loi a été élaboré en dehors de toute concertation effective et qu’il comporte des dispositions en contradiction avec le Code de la presse et de l’édition, ainsi qu’avec les accords sociaux tripartites conclus les 30 avril 2022 et 30 avril 2024, ajoute la même source.

