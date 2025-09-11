Actualité – Le gouvernement adopte de nouveaux décrets et réorganise la délégation aux droits de l’Homme

Le Conseil de gouvernement s’est réuni jeudi 11 septembre 2025, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. La réunion a été consacrée à l’examen de projets de textes législatifs et réglementaires, à l’approbation d’un accord international ainsi qu’à des nominations à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Le Conseil a approuvé le projet de décret n° 2.23.589 relatif à certains équipements de pulvérisation des produits de protection des plantes, présenté par le ministre de l’Agriculture, Ahmed Bouari. Ce texte vise à définir les catégories de matériels soumis au contrôle et à préciser les spécifications techniques requises, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 76.17 sur la protection des végétaux.

Le Conseil a également adopté le projet de décret n° 2.25.432 modifiant et complétant le décret n° 2.14.782 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la police environnementale, présenté par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali. Le texte prévoit l’élargissement des missions de la police environnementale, l’intégration du contrôle de l’application de la loi n° 81.12 relative au littoral, et l’adoption d’un uniforme officiel pour les inspecteurs.

Réorganisation de la délégation aux droits de l’Homme

Le Conseil a ensuite approuvé le projet de décret n° 2.25.541 portant réorganisation de la délégation ministérielle chargée des droits de l’Homme, présenté par Amal Falah, ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Ce projet vise à renforcer le rôle et les moyens de la délégation, en harmonie avec les engagements constitutionnels et internationaux du Maroc en matière de droits humains. Il prévoit la mise en place d’une structure fonctionnelle intégrée et spécialisée, alignée sur les meilleures pratiques internationales et adaptée aux mécanismes onusiens.

Accord militaire avec le Cameroun et nominations

Sur le plan international, le Conseil a adopté le projet de loi n° 31.25 approuvant l’accord de coopération militaire entre le Maroc et la République du Cameroun, signé à Rabat le 18 mars 2025. Le texte a été présenté par le ministre de l’Agriculture au nom du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Enfin, le Conseil a validé plusieurs nominations à des postes de haut niveau :

Ministère de la Santé et de la Protection sociale : Ahmed Dibane, directeur de l’Institut supérieur des métiers infirmiers et des techniques de santé de Casablanca.

Ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville :

Nadia Zarif, directrice de la coopération, du partenariat et de la communication ;

Abdellah Hachimi Alaoui, directeur de l’Agence urbaine de Meknès

