Vidéo – Akhannouch : « Le gouvernement poursuivra jusqu’au bout la mise en œuvre des grands chantiers sociaux »

— Santé, éducation, protection sociale et investissement au cœur des priorités

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a réaffirmé, lors d’une émission spéciale diffusée mercredi soir sur Al Oula et 2M, l’engagement de l’Exécutif à poursuivre jusqu’à la fin de son mandat la mise en œuvre des grands chantiers sociaux tels que voulus par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Akhannouch a souligné que le gouvernement travaille avec « sérieux » à l’exécution des programmes royaux dans des secteurs stratégiques, notamment la santé, l’éducation et la protection sociale, tout en renforçant l’investissement dans des domaines vitaux tels que l’eau et l’agriculture, afin d’assurer une croissance capable de répondre aux défis de la conjoncture et aux attentes de la jeunesse.

Évoquant le projet de Loi de finances 2026, il a précisé que ses priorités portent sur l’assurance maladie obligatoire, l’aide au logement et le développement des infrastructures routières. Le chantier de la justice spatiale, mis en avant par le Souverain dans le Discours du Trône, figurera également parmi les grands axes de l’action gouvernementale.

+ La majorité gouvernementale reste cohérente +

Concernant la réforme des retraites, le Chef du gouvernement a indiqué que l’échéance critique initialement prévue pour 2028 a été repoussée à 2031 grâce à l’augmentation des salaires, soulignant la nécessité de solutions innovantes issues d’un dialogue responsable et d’un consensus avec les syndicats.

S’agissant des prochaines élections, M. Akhannouch a jugé « positif » que leur préparation soit confiée au ministre de l’Intérieur, notant que les partis politiques, dont le RNI, ont déjà commencé à soumettre leurs mémorandums.

M.Akhannouch a assuré que la majorité gouvernementale reste cohérente, malgré des divergences d’idées qu’il considère « normales », et qu’elle continuera à travailler « jusqu’à la dernière minute » du mandat.

Article19.ma