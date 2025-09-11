7ème Art – La fête du Cinéma revient pour une 2ème édition du 11 au 14 septembre

— Quatre jours de cinéma pour tous

Après le succès de sa première édition, la Fête du Cinéma revient du 11 au 14 septembre 2025 dans les principales villes du Royaume. Durant quatre jours, le public pourra découvrir plus de 50 films projetés dans 20 salles et multiplexes, au tarif unique de 30 dirhams la séance. Une initiative qui entend rendre le grand écran accessible à tous, des cinéphiles aux familles.

Un rendez-vous culturel fédérateur

Organisée en partenariat avec le Centre Cinématographique Marocain (CCM) et la Chambre Marocaine des Salles de Cinéma, la Fête se positionne comme un événement annuel destiné à promouvoir et valoriser le cinéma. Elle rassemble distributeurs, exploitants et professionnels autour d’un même objectif : renforcer la place du 7ᵉ art dans la culture marocaine et créer des moments de partage intergénérationnels.

Une ouverture attendue à Casablanca

La cérémonie d’ouverture aura lieu le mercredi 10 septembre à 18h30 à Casablanca. Elle sera marquée par l’avant-première de « Sonate Nocturne », le nouveau film d’Abdeslam Kelai, projeté en présence de l’équipe du film ainsi que de nombreuses personnalités du monde du cinéma et de la culture.

Accessibilité et inclusion au cœur de l’initiative

Cette deuxième édition met également l’accent sur la démocratisation de l’accès à la culture. L’Association YedNajma, partenaire de l’événement, organisera des sorties spéciales pour des enfants issus de milieux défavorisés, leur permettant parfois de découvrir pour la première fois l’expérience d’une projection en salle.

Une ambition durable pour le cinéma marocain

En proposant une programmation marocaine et internationale variée, la Fête du Cinéma affirme sa vocation : offrir une expérience accessible, inclusive et mémorable, tout en soutenant la dynamique du secteur. L’événement s’impose ainsi comme un rendez-vous incontournable du calendrier culturel national.

