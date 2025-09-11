Conjoncture – Au Maroc, les services soutiennent la dynamique, le commerce de gros reste stable

— Les services marchands en forte dynamique

Le deuxième trimestre 2025 a été marqué par une nette progression de l’activité dans les services marchands non financiers. Selon 64 % des chefs d’entreprises interrogés par le HCP, la croissance a été tirée par les télécommunications, le transport aérien, le transport terrestre et la logistique.

À l’inverse, la publicité, l’immobilier et le transport maritime accusent un recul. Globalement, le secteur affiche un taux d’utilisation des capacités de prestation de 77 %, et un tiers des entreprises ont renforcé leurs effectifs.

Commerce de gros : la prudence domine

Le commerce de gros évolue dans un climat d’attentisme. Si 27 % des grossistes déclarent une hausse des ventes, une large majorité (63 %) souligne leur stabilité. Les branches liées aux équipements industriels et aux commerces spécialisés affichent une bonne tenue, alors que les ventes d’équipements de communication et de produits agricoles fléchissent.

L’emploi reste globalement figé, avec 92 % des entreprises qui n’ont pas procédé à des ajustements significatifs.

Des anticipations contrastées pour le troisième trimestre

Les perspectives pour l’été 2025 s’annoncent contrastées. Dans les services, 41 % des patrons prévoient une hausse d’activité, soutenue par le transport et la logistique, tandis que l’hôtellerie-restauration et les services postaux devraient ralentir. La demande globale devrait rester soutenue, avec près de 40 % des entreprises qui anticipent une progression.

Dans le commerce de gros, la stabilité est le maître mot : 72 % des grossistes s’attendent à un volume de ventes inchangé, et seuls 20 % envisagent une amélioration. L’emploi devrait demeurer quasi stable, confirmant la prudence du secteur.

