Enseignement – L’université UM6P s’implante à New York : un pont entre l’Afrique et l’innovation mondiale

— Un Global Hub pour connecter talents africains et écosystèmes américains

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a inauguré lundi soir à New York son Global Hub des États-Unis, une nouvelle plateforme destinée à connecter les talents et les écosystèmes de recherche africains avec les mondes académique, entrepreneurial et industriel international.

Installé à New York et Cambridge (Massachusetts), ce hub d’excellence entend inscrire les ambitions de développement durable de l’Afrique dans les réseaux mondiaux du savoir, du capital et de la technologie.

Lors de la cérémonie, le président de l’UM6P, Hicham El Habti, a souligné que cette initiative illustre un engagement ferme en faveur d’une collaboration significative entre l’Afrique et les écosystèmes de connaissances et d’innovation de par le monde.

La finalité de ce hub est claire : répondre aux défis urgents du Maroc et de l’Afrique en conjuguant recherche scientifique rigoureuse et solutions pratiques, tout en traçant la voie vers la souveraineté technologique.

+ Création de programmes d’immersion entre l’Afrique et les États-Unis +

El Habti a insisté sur la dimension bilatérale du projet : offrir aux startups et entrepreneurs africains un accès privilégié au capital-risque, aux réseaux technologiques et à l’expertise industrielle nord-américaine, mais aussi faciliter le transfert et l’adaptation d’innovations américaines aux réalités africaines.

« Les États-Unis offrent un exemple vivant de la manière dont les universités peuvent devenir de véritables moteurs d’innovation », a-t-il affirmé, citant les partenariats déjà noués avec le MIT, Stanford, Arizona State University et Columbia Business School, selon la MAP.

Les projets conjoints couvrent un large spectre allant de l’agriculture climatique à l’énergie verte, en passant par l’intelligence artificielle, l’hydrogène vert et l’exploitation minière durable.

Le Global Hub servira ainsi de plateforme où chercheurs africains et américains pourront co-développer des projets sans rompre le lien avec leurs écosystèmes d’origine.

De son côté, le directeur général du Hub, Mehdi El Khatib, a expliqué que l’implantation de l’UM6P aux États-Unis vise à bâtir des ponts pour que les étudiants, chercheurs et entrepreneurs africains puissent « à la fois bénéficier et contribuer à l’économie mondiale du savoir ». Il a aussi annoncé la création de programmes d’immersion entre l’Afrique et les États-Unis pour former les futurs cadres du continent.

La cérémonie d’inauguration a réuni des figures américaines du monde académique et des affaires, ainsi que des membres influents de la communauté marocaine établie aux États-Unis, en présence de l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, et du représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU, Omar Hilale, a ajouté la MAP.

