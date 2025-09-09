Palestine – Israël attaque des cibles civiles au Qatar, notamment des chefs du Hamas

Le Qatar au cœur de la guerre de Gaza. Et pour cause, des explosions ont été entendues, ce mardi 9 septembre à Doha, la capitale du Qatar, où Israël affirme avoir frappé « de hauts responsables » du Hamas.

Ces frappes ont touché les quartiers de la délégation du Hamas à Doha, rapporte la chaîne Al Arabiya.

« Avant la frappe, des mesures ont été prises pour limiter les dommages causés aux civils, notamment l’utilisation de munitions de précision et de renseignements supplémentaires »,explique l’armée israélienne dans un communiqué, sans préciser le lieu de l’attaque.

Le Qatar joue un rôle important dans les efforts pour arriver à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Doha est régulièrement le siège de négociations entre les différents négociateurs.

+ Le Qatar condamne une attaque « lâche » +

« L’Etat du Qatar condamne fermement l’attaque lâche menée par Israël qui a visé des immeubles résidentiels abritant plusieurs membres du bureau politique du Hamas », écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed al-Ansari sur X.

The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization. For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization's operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and… — Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025

+ Le Hamas revendique l’attaque meurtrière à Jérusalem-Est +

« Les Brigades Al-Qassam revendiquent leur responsabilité dans l’attaque par balles qui a eu lieu hier matin (…) près du carrefour de la colonie de Ramot », affirme un communiqué de la branche armée du mouvement palestinien, au lendemain de l’attaque qui a fait six morts.

