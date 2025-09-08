Édito – Mostafa Terrab, l’alchimiste de l’OCP

Par Ali Bouzerda

Après un temps de silence et de réflexion, Mostafa Terrab, PDG du groupe OCP a choisi de prendre la parole. Non pas pour se justifier, ni pour entrer dans le tumulte des critiques, mais pour partager la substance de sa vision, celle qui guide le fleuron national qu’est le géant marocain des phosphates, et ce depuis vingt ans.

Terrab n’est pas un dirigeant ordinaire. Lauréat du Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis, il a enseigné et travaillé comme cadre à la Banque mondiale, naviguant entre le savoir académique et les enjeux globaux du développement.

Ce parcours international aurait pu le retenir loin du Maroc. En 2006, le roi Mohammed VI lui confie la mission de diriger l’OCP, héritage stratégique et joyau national. Depuis, il agit comme un alchimiste : transformer la roche en vie, le phosphate en promesse, les ressources humaines en richesse durable.

La mission de l’OCP, résumée dans la formule « Bring phosphorus to life », dépasse la simple production d’engrais. Pour Terrab, le phosphate cesse d’être une matière inerte : il devient semence invisible, flamme souterraine qui éclaire la terre et nourrit les peuples. Dans sa bouche, la pierre prend souffle, devient force et civilisation.

+ L’Afrique, notre maison +

Dans une interview exclusive accordée, en ce début septembre 2025, au journal semi-officiel, Le Matin du Sahara, Terrab répète avec force que l’Afrique n’est pas un marché mais un « chez-nous ».

Travailler sur le continent africain, c’est travailler avec la famille, dans une logique de proximité et de respect. Les actions d’OCP ne se limitent pas à la vente d’engrais : elles apportent savoir, innovation et formation.

Ici, la Niya – cette sincérité d’intention qui n’est pas naïveté mais force – guide les collaborations et élargit l’écosystème du groupe, créant un cercle vertueux de confiance et de partage.

Pour Terrab, aucune industrie ne peut être durable sans investir dans le savoir. L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) est l’expression de cette conviction. Elle est à la fois laboratoire d’innovation et catalyseur de talents, formant ingénieurs, chercheurs et techniciens pour irriguer l’ensemble de l’Afrique. Ses laboratoires développent des engrais adaptés aux sols africains, des technologies sobres en carbone, des solutions numériques pour l’agriculture. Ici, le minerai se transforme en connaissance, et la connaissance devient avenir.

Aux financiers qui calculent et spéculent, Terrab répond clairement : « L’OCP n’est pas privatisable ». Case closed.

Ce n’est pas une entreprise comme les autres, mais un héritage national. Sa solidité repose sur le système bancaire marocain, capable de soutenir ses ambitions industrielles et stratégiques. Les banques marocaines sont pour lui des piliers, des partenaires de confiance et des acteurs du patriotisme économique.

La Niya n’est pas un mot vide de sens. C’est l’énergie invisible qui permet à OCP de grandir, d’oser et de transformer les défis en opportunités. Terrab l’applique dans sa gouvernance et la diffuse dans tout son écosystème : collaborateurs, partenaires, fournisseurs et clients. Elle guide les décisions, aligne l’éthique et l’efficacité, et crée un mouvement collectif qui dépasse l’entreprise.

+ Vision 2050… +

Une rencontre avec un conducteur de bulldozer à Khouribga l’a marqué : « Le gisement le plus précieux, ce sont nos ressources humaines. »

Cette phrase résume sa vision : derrière les mines et les chiffres, la vraie richesse d’OCP, et du Maroc, réside dans ses hommes et ses femmes.

Grâce à une politique de rajeunissement et au développement de compétences, Terrab a insufflé une énergie nouvelle à l’entreprise, faisant de sa jeunesse un moteur d’innovation et de fierté nationale.

Le groupe OCP ne se limite pas aux engrais. Pour sécuriser sa mission et garantir sa production, le groupe s’investit dans l’eau, l’énergie et le sport.

Les infrastructures de dessalement et la production énergétique autonome assurent que l’entreprise ne puise pas dans les ressources publiques. L’engagement dans le football et la création d’EVO Sport à l’UM6P visent à professionnaliser et structurer le sport au Maroc, tout en formant les acteurs de demain.

En 2050, Terrab imagine un OCP ambassadeur du Maroc sur la scène mondiale. Ses actions dans les engrais, la recherche, l’énergie et l’eau dessineront un groupe diversifié, solide, tourné vers le monde et enraciné dans sa mission. Mais, insiste-t-il, tout commence et se termine par le capital humain : ce sont les femmes et les hommes qui donneront vie à la pierre et à la promesse.

In fine, Terrab n’a pas seulement clarifié sa stratégie ; il a posé un manifeste pour l’avenir. À travers la roche transformée en pain, la connaissance née du minerai et la Niya qui guide les actions, il rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en engagement, en savoir, en ressources humaines et en humanité.

Terrab, l’alchimiste de l’OCP, transforme la pierre en vie, et fait de l’entreprise un levier de prospérité pour le Maroc et l’Afrique. Tout a été dit dans cet entretien ou presque…

Article19.ma