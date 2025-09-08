Rentrée scolaire 2025 – Plus de huit millions d’élèves et cap sur « les écoles de la réussite »

— Un effectif record encadré par près de 300.000 enseignants

La rentrée 2025/2026 a démarré ce lundi avec plus de 8,27 millions d’élèves, dont plus de 7 millions dans l’enseignement public. Ils sont répartis sur plus de 12.400 établissements, encadrés par près de 299.000 enseignants.

Le nombre d’inscriptions en première année du primaire a atteint 730.000 élèves, en hausse de 7,4 %, selon le ministère de l’Education nationale.

Nouvelles infrastructures et essor du préscolaire

Le ministère a annoncé la création de 169 établissements, dont 72 en milieu rural et 6 écoles communautaires, ainsi que 2.461 nouvelles salles de classe et 15 internats.

Le préscolaire continue de s’étendre avec 2.500 nouvelles classes, accueillant près de 985.000 enfants cette année. Plus de 16.000 éducateurs ont bénéficié de formations initiales et continues.

Expansion des « écoles et collèges de la réussite »

Les écoles de la réussite doublent quasiment leur nombre, atteignant 4.626 établissements primaires (2.000 de plus qu’en 2024), encadrant près de 2 millions d’élèves.

Les collèges de la réussite passent à 786 établissements (554 de plus), accueillant près de 678.000 élèves. Tous ont été dotés d’équipements pédagogiques et numériques modernes.

Parallèlement, 60 centres de la “seconde chance” supplémentaires ont été créés pour lutter contre le décrochage, portant le nombre de bénéficiaires à 35.000 élèves.

Des mesures d’accompagnement pour une rentrée maîtrisée

Le ministère a mis en place une commission centrale de suivi, ainsi que des dispositifs pour simplifier l’inscription, améliorer la communication avec les parents et résoudre rapidement les problèmes sur le terrain.

Le ministre Mohamed Saad Barada a insisté sur la nécessité de garantir « une rentrée réussie, dans les meilleures conditions d’accueil et d’apprentissage ».

Article19.ma