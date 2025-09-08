Flash – Macron nommera un successeur à François Bayrou dans les « prochains jours » (Médias)

François Bayrou n’a pas remporté son pari et a été largement renversé ce soir par les députés. Le Premier ministre présentera demain sa démission à Emmanuel Macron. Renaissance et Les Républicains se projettent dans l’après.

Gabriel Attal demande au chef de l’État de désigner « un négociateur » pour un « accord d’intérêt général » entre « les forces républicaines », selon la chaîne BFMTV.

L’Assemblée nationale, réunie ce lundi 8 septembre en session extraordinaire par le président de la République, a voté contre la confiance pour François Bayrou. Le Premier ministre a été largement défait. Il n’a récolté que 194 voix pour et 384 vois contre.

+ Échec et mat +

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, peu après le résultat du vote des députés, le chef de file des députés Ensemble, Gabriel Attal, propose que le président de la République « désigne un négociateur qui mettrait autour de la même table les chefs de partis politique, qui regarderait ce qui nous rassemble et quel socle minimal du budget pourrait nous convenir à tous ».

Un premier ministre serait ensuite nommé « avec un gouvernement pour garantir que ce budget puisse être adopté ».

Pour l’ancien premier ministre, ce pacte permettrait d’aller jusqu’à l’élection présidentielle de 2027 : « C’est là que se trancheront les grands sujets. »

Article19.ma