Focus – Le Maroc, 4ème importateur africain de panneaux solaires chinois (Atalayar)

Selon un rapport du centre de recherche Ember, les importations marocaines de panneaux solaires chinois ont atteint 915 MW entre juillet 2024 et juin 2025, positionnant le royaume à la quatrième place en Afrique. Parallèlement, le pays double sa capacité de production locale afin d’atteindre 1 GW par an d’ici 2025 afin de renforcer sa résilience et son autonomie industrielle.

Le Maroc importe 915 MW de panneaux solaires chinois sur la période juillet 2024 / juin 2025, se classant avec ce volume derrière l’Algérie (1 199 MW), le Nigeria (1 721 MW) et l’Afrique du Sud (3 784 MW).

Conscient des enjeux industriels et énergétiques, le royaume s’engage à doubler sa capacité de production locale de panneaux solaires, avec l’objectif ambitieux d’atteindre 1 GW par an, un niveau proche de celui de l’Afrique du Sud.

Contexte continental et ambitions industrielles

La période 2024–2025 marque un tournant majeur pour le secteur solaire en Afrique : les importations de panneaux chinois ont bondi de 60 %, passant de 9 379 MW à 15 032 MW . Vingt pays africains ont battu leur record d’importation, et 25 pays franchissent le seuil symbolique des 100 MW (contre 15 l’année précédente).

Le Maroc ambitionne de porter la part des énergies renouvelables à plus de 52 % du mix électrique d’ici 2030, conformément aux orientations royales de Mohamed VI . Il se positionne comme une plateforme énergétique régionale au service de l’Afrique, renforçant son rôle dans la structuration du secteur solaire continental . Par sa stratégie industrielle (fabrication, conception, assemblage, installation), le Maroc consolide son leadership climat et sa crédibilité dans les forums internationaux.

Malgré les avancées, les importations de produits pétroliers restent jusqu’à 80 fois supérieures à celles des panneaux solaires, un écart reflétant la forte dépendance encore persistante aux énergies fossiles . Les infrastructures existantes, le rythme lent de transition dans certains secteurs (transport, agriculture) et les coûts initiaux d’installation freinent encore la transition énergétique.

Enjeux pour l’électrification africaine

Le rapport Ember souligne qu’avec les nouvelles capacités de production solaire, plus de 16 pays africains pourraient accroître leur production d’électricité de plus de 5 % par an, renforçant ainsi la sécurité des réseaux et réduisant les coupures d’électricité, un enjeu vital pour la stabilité énergétique du continent .

In fine, le Maroc se distingue non seulement par ses importations substantielles de panneaux solaires chinois, mais surtout par sa politique proactive visant à développer une industrie solaire locale.

Avec une stratégie claire pour atteindre 1 GW de production et promouvoir un secteur énergétique durable, le royaume consolide sa place sur la scène africaine. Toutefois, la transition énergétique reste freinée par une infrastructure fossile dominante et des enjeux économiques persistants. (Source : Atalayar)

Article19.ma