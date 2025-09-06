Éclairage – Sud de la Syrie à la croisée des chemins : luttes de pouvoir, agendas de proxies et dilemme druze

Entretien avec le Dr. Kristian Alexander

Réalisé par Ornella Sukkar

Introduction

Le Dr. Kristian Alexander est Senior Fellow chez TRENDS Research & Advisory à Abou Dhabi, où il dirige le programme de Sécurité internationale et de Terrorisme. Il est également conseiller chez Gulf State Analytics (GSA), un cabinet américain de conseil en risques géopolitiques basé à Washington.

Ses travaux ont été publiés par de nombreux organismes et revues prestigieux, notamment le Middle East Institute, l’Arab Gulf States Institute (AGSIW), le Gulf International Forum, le Russian International Affairs Council, l’International Institute for the Middle East (IFIMES), Inside Arabia et Fair Observer.

Dans cet entretien exclusif, le Dr. Alexander propose une évaluation détaillée de la situation dans le sud de la Syrie, région à l’intersection de l’autonomie locale, des rivalités régionales et des intérêts stratégiques mondiaux. Il analyse le rôle de la communauté druze de Sweida et son interaction avec les manœuvres russes, iraniennes, israéliennes et américaines, sur fond de violence, d’affrontements tribaux et de dynamiques de sécurité.

1. Le projet d’al-Julani hors d’Idlib

Q : Quelles sont les principales erreurs d’Ahmad al-Shar’a (al-Julani) dans sa tentative d’imposer son modèle de gouvernance hors d’Idlib ?

R : L’échec majeur d’al-Julani réside dans la non-transférabilité de son modèle. Ce qui fonctionnait à Idlib ne pouvait être reproduit dans le sud. Les dynamiques tribales, la diversité confessionnelle et les structures locales ont résisté à la centralisation islamiste. Son projet manquait de légitimité locale.

Q : Pourquoi a-t-il échoué à pénétrer le sud malgré ses efforts ?

R : Le sud de la Syrie (Daraa, Sweida) est marqué par un paysage complexe post-réconciliation, dominé par des milices locales et une méfiance envers les islamistes. HTS y manquait d’assise sociale et d’attrait idéologique. De plus, les services de renseignement surveillaient activement ses mouvements.

Q : Est-il confronté à une résistance locale organisée ou son projet est-il rejeté culturellement et religieusement ?

R : Les deux. Des milices druzes, des tribus et des factions réconciliées se sont opposées à lui. Sa rhétorique islamiste radicale reste aliénante, surtout pour les Druzes et les sunnites séculiers.

2. Tribus bédouines et tensions sectaires

Q : Quelle est la nature de ses relations avec les tribus bédouines ?

R : Al-Julani a cherché des alliances tactiques avec des tribus marginalisées de la Badia, en offrant armes et financements. Ces relations, essentiellement transactionnelles, ont accentué les tensions sectaires.

Q : Comment certaines tribus ont-elles été poussées à s’affronter avec les Druzes ?

R : HTS a exploité des conflits anciens (terres, contrebande, accès aux services). En armant des factions tribales, il a provoqué des affrontements avec les Druzes, à dimension plus politique que religieuse, mais avec un risque sectaire accru.

Q : Était-il un instrument dans un plan régional visant à provoquer un conflit sectaire ?

R : Il suivait son propre agenda, mais certains services régionaux ont pu tolérer ou exploiter ses actions. Réduire son rôle à celui d’un simple proxy serait toutefois trop simpliste.

3. Manœuvres régionales et rôle du régime

Q : Existe-t-il une coordination secrète entre Damas et certaines puissances régionales ?

R : Le sud reste un terrain de négociations et de renseignement. Des rumeurs évoquent des contacts d’al-Julani avec Israël, sans preuves. Israël cherche à contenir l’Iran, tandis que Damas a déjà manipulé des jihadistes pour diviser l’opposition.

4. Le massacre de Sweida

Q : Comment interprétez-vous le récent massacre ?

R : Il s’agit d’une provocation destinée à déstabiliser Sweida, région relativement autonome. L’objectif : punir les dirigeants druzes, semer le chaos, créer des divisions internes.

Q : Qui en est responsable ?

R : Difficile à attribuer avec certitude. Les indices pointent vers des acteurs pro-régime, des proxies tribaux ou des factions manipulées de l’extérieur. Le massacre a servi à la fois de représailles et de message politique.

Q : Quelle est la signification du moment choisi ?

R : L’attaque coïncide avec des réalignements régionaux et une diplomatie parallèle impliquant Israël. Elle visait probablement à faire pression sur les dirigeants druzes réticents à l’intégration sous contrôle du régime.

5. Réactions internationales et risques d’escalade

Q : Des avertissements occidentaux ou russes ont-ils été émis ?

R : Des signaux d’alerte ont circulé dans les milieux diplomatiques, mais sans annonces publiques. La Russie est restée silencieuse, signe d’ambiguïté ou de tolérance.

Q : Les ambassades ont-elles conseillé à leurs ressortissants d’évacuer ?

R : Des rapports évoquent des consignes discrètes de limiter les déplacements et d’évacuer certains personnels à Sweida.

Q : Quelles informations existent sur les mouvements militaires dans le Jabal et la Badia ?

R : Des mobilisations de milices pro-régime et de forces affiliées à l’Iran ont été détectées. Les Druzes ont renforcé leurs positions dans le Jabal, anticipant une confrontation durable.

Q : Quelle est la position officielle du régime syrien ?

R : Officiellement neutre, Damas utilise en réalité ces tensions pour affaiblir l’autonomie de Sweida et restaurer son autorité par la stratégie du « diviser pour régner ».

Conclusion

Cet entretien met en évidence la complexité des équilibres dans le sud de la Syrie : un carrefour où se croisent ambitions locales, rivalités régionales et agendas internationaux. La communauté druze de Sweida s’y trouve au centre d’un jeu dangereux, entre manipulations sécuritaires, pressions du régime et calculs géopolitiques.

* Ornella Sukkar – Journaliste spécialisée en relations internationales et études orientalistes, directrice du site « Générations du XXIe siècle »

