Ornithologie – Le Maroc adopte sa 1ère stratégie nationale pour la conservation des oiseaux de proie

À l’occasion du Salon ornithologique de Jbel Moussa, rendez-vous incontournable des experts en ornithologie dans le nord du Maroc, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) ont lancé la Stratégie nationale de conservation des oiseaux de proie 2024–2034.

Première du genre dans la région, elle vise la protection de douze espèces d’oiseaux de proie migrateurs et sédentaires, dont le gypaète barbu, le vautour percnoptère, l’aigle de Bonelli, l’aigle royal et le vautour fauve, revenu récemment se reproduire au Maroc après quarante ans d’absence.

Un corridor migratoire vital mais menacé

Situé sur la principale voie migratoire entre l’Europe et l’Afrique, le Maroc joue un rôle essentiel pour plus de 300 000 oiseaux de proie chaque année. Mais ces espèces emblématiques sont confrontées à de multiples menaces : électrocution sur les lignes électriques, collision avec les éoliennes, dégradation des habitats, risques d’empoisonnement et braconnage.

Fruit d’un travail conjoint entre différents départements, institutions scientifiques, ONG et acteurs locaux, la stratégie vise à inverser le déclin des populations ciblées. Son plan d’action prévoit la réduction de la mortalité liée aux infrastructures énergétiques, la protection renforcée des habitats naturels, l’amélioration de la disponibilité alimentaire et le développement de la recherche et du suivi scientifique. Un réseau de centres de soins contribuera aussi à la réhabilitation et à la réintroduction des espèces vulnérables.

Une ambition à l’horizon 2034

Au-delà des objectifs chiffrés, l’ambition affichée est claire : qu’en 2034, le statut de conservation des oiseaux de proie nicheurs au Maroc soit amélioré et que le pays soit reconnu comme un corridor migratoire sûr, conciliant développement socio-économique et respect de la nature.

« Le Maroc confirme son rôle pionnier dans la conservation des espèces menacées et la protection des oiseaux de proie, qui sont non seulement des sentinelles de l’équilibre écologique, mais aussi un patrimoine vivant partagé entre les deux rives de la Méditerranée », souligne Zouhair Amhaouch, chef du département des parcs nationaux et des aires protégées à l’ANEF.

De son côté, Maher Mahjoub, directeur de l’UICN-Med, rappelle que cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large : « Elle illustre notre engagement à accompagner les pays méditerranéens dans leurs efforts pour enrayer la perte de biodiversité et atteindre les objectifs mondiaux du cadre de Kunming-Montréal ».

Une première régionale et une date symbolique

Le lancement de cette stratégie coïncide avec la Journée internationale de sensibilisation aux vautours 2025, soulignant le rôle crucial de ces grands nécrophages pour la santé des écosystèmes.

Avec cette initiative, le Maroc devient le premier pays de la région à adopter un cadre stratégique décennal dédié aux oiseaux de proie – une étape décisive qui renforce la conservation de sa riche faune et la coopération régionale.

Cette stratégie, portée par l’ANEF et coordonnée avec l’UICN-Med et le Groupe de planification pour la conservation de l’UICN, a été élaborée grâce à la contribution d’experts et d’institutions, avec le soutien de la Fondation MAVA et de l’Agence française de développement via Expertise France. (Source: UICN)

