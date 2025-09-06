Sahara – Boulous réaffirme la position immuable de Washington

Dans un message sur X (ex Twitter) l’envoyé américain proche de Trump, Massad Boulos a réaffirmé la position ferme des États-Unis qui considèrent que l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, constitue la seule solution réaliste pour une solution définitive du différend autour du Sahara.
À noter, Boulos est conseiller principal pour l’Afrique au Département d’État des États-Unis.
Today I met with UN SecGen's Envoy for Western Sahara, H.E. Staffan de Mistura. I reiterated the clear U.S. position, that genuine autonomy under Moroccan sovereignty is the only feasible solution for Western Sahara. We also discussed MINURSO's stabilizing role and paths to… pic.twitter.com/DaCPmJwdWM
— U.S. Senior Advisor for Africa (@US_SrAdvisorAF) September 5, 2025
