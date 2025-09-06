Sahara – Boulous réaffirme la position immuable de Washington

Dans un message sur X (ex Twitter) l’envoyé américain proche de Trump, Massad Boulos a réaffirmé la position ferme des États-Unis qui considèrent que l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, constitue la seule solution réaliste pour une solution définitive du différend autour du Sahara.

À noter, Boulos est conseiller principal pour l’Afrique au Département d’État des États-Unis.

Article19.ma