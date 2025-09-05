Mondial 2026 – Le Maroc valide son billet après un large succès face au Niger (5-0)

Les Lions de l’Atlas ont validé leur ticket pour la Coupe du monde 2026, en dominant largement le Niger (5-0) lors de la 7ᵉ journée des qualifications africaines du groupe E, au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Une stratégie offensive payante dès l’entame

Le sélectionneur Walid Regragui a aligné une formation 4-2-3-1, plaçant le Niger sous pression dès les premières minutes. Achraf Hakimi, sur coup franc (6e), a donné le ton en menaçant le gardien nigérien.

Les visiteurs ont tenté de réagir, mais la défense marocaine a neutralisé toutes les tentatives. La pression des Lions a forcé le Niger à se replier massivement, offrant de nombreuses opportunités à l’attaque marocaine.

Ismail Saibari frappe deux fois

Le match a basculé à la 28ᵉ minute avec l’expulsion de Djibril Diori pour une seconde faute. Une minute plus tard, Ismail Saibari ouvre le score (29e) sur un centre de Youssef Belammari, avant de signer un doublé (38e) grâce à une passe d’Achraf Hakimi.

Malgré les nombreuses incursions, l’équipe nationale n’a pas réussi à alourdir le score avant la mi-temps, mais a conservé une pression constante sur le camp adverse.

Le Maroc creuse l’écart après la pause

Dès le retour des vestiaires, Ayoub El Kaabi inscrit le troisième but (51e) sur une nouvelle passe de Youssef Belammari. Hamza Igamane, entré en jeu à la 66e minute, marque à son tour (69e) après une passe de Nayef Aguerd.

Enfin, Azzedine Ounahi, remplaçant Saibari, scelle la victoire avec un cinquième but à la 84e minute sur une passe d’Hamza Igamane.

Une qualification historique et une série de victoires impressionnante

Avec ce succès, le Maroc confirme sa domination dans le groupe E : 18 points, six victoires en six matchs, suivi de la Tanzanie (10 pts), la Zambie et le Niger (6 pts), et le Congo (1 pt).

La Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, marquera la 7ᵉ participation du Maroc à la phase finale, et la troisième consécutive après 2018 et 2022.

Article19.ma