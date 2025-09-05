Focus – Le Maroc entre dans le cercle des puissances aurifères africaines grâce à la découverte de gisements à haute teneur

Le Maroc a franchi une étape décisive vers son intégration parmi les grands producteurs d’or du continent après avoir confirmé la découverte de gisements à haute teneur susceptibles de transformer son industrie minière et de renforcer son rôle dans l’économie africaine des ressources.

Une découverte majeure dans la région de Guelmim

Le pays a identifié des gisements aurifères de haute qualité dans la région de Guelmim, ouvrant de nouvelles perspectives pour son secteur minier.

Selon la société OLAH Palace Trading, qui a confirmé l’information via African Mining Market, 34 veines de quartz riches en or ont été répertoriées sur son site d’exploration à Guelmim. Des teneurs comprises entre 6 et 30 grammes par tonne (g/t) ont été relevées lors des échantillonnages en tranchées et en puits, selon le site Business Insider Africa.

Par comparaison, les gisements dépassant 10 g/t sont considérés au niveau mondial comme des dépôts à haute teneur. La plateforme spécialisée Discovery Alert a qualifié cette découverte « d’exceptionnelle ».

Un potentiel de 3 à 5 millions d’onces

Les premières estimations font état d’un potentiel situé entre 3 et 5 millions d’onces d’or, soit une production sans commune mesure avec l’actuelle extraction annuelle marocaine, limitée à une centaine de kilos provenant de la mine de Tiouit (province de Tinghir).

Si ce potentiel se confirme, le Maroc pourrait non seulement grimper dans le classement des producteurs africains, mais aussi stimuler ses exportations et attirer de nouveaux investissements.

Les exportations marocaines d’or en chiffres

Bien que le royaume ne figure pas encore parmi les dix premiers producteurs africains, il occupe déjà une place sur le marché mondial des exportations.

Selon l’OCDE, le Maroc a exporté en 2023 l’équivalent de 27,7 millions de dollars d’or, ce qui en faisait son 133e produit d’exportation et le plaçait au 120e rang mondial.

Les principaux acheteurs étaient :

la Turquie (16,8 M$),

la Suisse (6,56 M$),

l’Italie (3,38 M$),

les Émirats arabes unis (1,04 M$),

et l’Allemagne (13 600 $).

Un tournant pour le secteur minier marocain

Les veines de quartz aurifères de Guelmim sont des dépôts hydrothermaux typiques, allant des systèmes épithermaux aux mésothermaux, avec présence de quartz rubané, de brèches et d’auréoles d’altération. L’or y est contenu à la fois sous forme libre et associé à des minéraux sulfurés, ce qui pourrait en faciliter la récupération.

« Ces découvertes confirment ce que nous pressentions depuis longtemps sur les ressources inexploitées du Maroc », a déclaré Odai Nabut, directeur du développement commercial d’OLAH Palace Trading.

La société a indiqué privilégier une stratégie de développement responsable, fondée sur la création de valeur à long terme et des partenariats stratégiques, ajoute la même source.

