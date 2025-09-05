Football – Le Maroc va instaurer des commissions judiciaires dans les stades pour le Mondial 2030

Le Maroc prévoit de mettre en place des commissions judiciaires dans les stades afin de traiter rapidement d’éventuelles infractions commises par des supporters lors de la Coupe du monde 2030, qu’il coorganisera avec l’Espagne et le Portugal, a déclaré le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de réformes judiciaires destinées à éviter l’encombrement des tribunaux par des affaires mineures, a-t-il expliqué à Reuters.

« Ces commissions, présidées par des procureurs et travaillant avec les services judiciaires et sécuritaires à l’intérieur des stades, permettront un traitement rapide des incidents tout en respectant la procédure légale », a-t-il précisé dans des réponses écrites.

Le Maroc espère que l’événement fera grimper le nombre de visiteurs à 26 millions en 2030, contre 17,4 millions en 2024. Pour élaborer sa stratégie juridique, le pays étudie l’expérience d’autres grands événements sportifs, notamment les Jeux olympiques récents et les précédentes Coupes du monde, a ajouté le ministre.

Le Maroc signera également un accord de coopération judiciaire avec l’Espagne et le Portugal afin d’accélérer d’éventuelles extraditions ou transferts de dossiers, et de garantir une assistance juridique mutuelle, a indiqué Ouahbi.

Le royaume révise actuellement ses codes de la famille et pénal, et introduit des peines alternatives – telles que les bracelets électroniques – pour réduire la surpopulation carcérale, alimentée en partie par un taux élevé de détention préventive.

+ Concilier tradition et modernité +

Concernant la consommation d’alcool dans les fan zones, Ouahbi a souligné que le Maroc avait toujours su concilier ses traditions culturelles avec l’ouverture et les « attentes internationales ».

Si l’alcool est disponible dans ce pays majoritairement musulman, la consommation dans l’espace public y est interdite.

« Des discussions sont en cours sur d’éventuels cadres réglementaires afin d’encadrer des pratiques courantes chez les supporters internationaux, y compris la consommation d’alcool, strictement dans des zones désignées et sous des conditions clairement définies », a-t-il indiqué.

Parmi les autres préparatifs, le ministre a mentionné l’installation de guichets judiciaires multilingues pour assister les visiteurs étrangers, une formation spécialisée pour les juges dans les domaines du sport, du tourisme et des litiges de consommation, ainsi qu’un recours accru à la médiation et aux modes alternatifs de règlement des conflits pour alléger la charge des tribunaux.

« La Coupe du monde 2030 ne sera pas seulement une fête sportive, mais aussi une démonstration de la volonté politique du Maroc de moderniser son système juridique et de montrer que la justice peut servir à la fois les citoyens et les partenaires internationaux », a affirmé Ouahbi.

Le Maroc a annoncé d’importants investissements en infrastructures en vue du tournoi, comprenant de nouveaux stades, l’extension des réseaux ferroviaires et aéroportuaires, l’augmentation de la capacité hôtelière et la rénovation urbaine, ajoute Reuters.

Article19.ma