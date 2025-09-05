Islam – Le roi Mohammed VI ordonne une fatwa exhaustive sur la Zakat

Le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a bien voulu ordonner au Conseil supérieur des Oulémas d’émettre une fatwa exhaustive clarifiant les règles de la Charia au sujet de la Zakat, indique un communiqué du Conseil, selon un communiqué du Conseil supérieur des Oulémas.

« La finalité suprême de l’émission de cette fatwa est purement scientifique et informative, à savoir répondre aux nombreuses questions soulevées par les gens à ce sujet, notamment celles relatives à la Zakat sur les revenus issus des nouvelles activités de la vie économique moderne comme les rémunérations, les services et les divers investissements et transactions, et aussi pour ce qui est du seuil minimum, des montants et des délais de règlement », précise la même source.

le Conseil se chargera de rendre publique la fatwa dans un délai d’un mois, affirme-t-on.

Article19.ma