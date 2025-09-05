Vidéo – Zefzafi : « Rien n’est au-dessus de l’intérêt de la patrie »… et il remercie l’administration pénitentiaire

Condamné à 20 ans de prison, Nasser Zefzafi, figure emblématique de « Hirak Rif », a été autorisé à quitter la prison afin d’assister, ce jeudi 4 septembre, aux funérailles de son père à Al Hoceïma. Depuis le toit de la maison familiale, il s’est adressé aux personnes venues lui présenter leurs condoléances, livrant des messages chargés de symboles.

Dans une brève allocution, Zefzafi a tenu à clarifier sa vision de la patrie, soulignant que celle-ci ne se limite pas au Rif mais englobe chaque parcelle du territoire national, selon le site arabophone Hespress.

« Ce que je vois aujourd’hui réchauffe le cœur et constitue un message clair : nous sommes les enfants de ce pays. Je ne parle pas seulement du Rif mais de toute la patrie, quel que soit nos divergences, nos opinions ou nos idées. Tout cela converge vers l’intérêt de la nation, avant tout et en dernier lieu », a-t-il déclaré devant les habitants de sa ville.

Zefzafi a insisté : « Rien n’est au-dessus de l’intérêt de la patrie », envoyant un signal fort à différentes parties.

+ « Je sais exactement de quoi je parle » +

Le détenu a adressé un remerciement explicite au délégué général de l’administration pénitentiaire, qu’il a crédité – après Dieu – d’avoir rendu possible sa présence aux obsèques de son père, un vœu qu’il considérait comme cher.

« Je ne fais pas partie de ceux qui minimisent les efforts des autres. Je dois le dire pour l’histoire : je ne serais pas parmi vous aujourd’hui sans la grâce divine et sans les efforts de l’administration pénitentiaire représentée par le délégué, qui a accompli un travail considérable », a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs ajouté : « Je sais exactement de quoi je parle, car ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait l’imaginer d’arriver jusqu’à Al Hoceïma. »

Il a également rendu hommage aux cadres de la délégation qui ont travaillé tard dans la nuit pour faciliter sa participation aux funérailles.

« Je remercie le délégué et les équipes qui ont œuvré jusqu’aux dernières heures pour réaliser ce souhait : être présent aux obsèques de mon père, que je considère – si vous l’acceptez – comme le père des hommes et des femmes libres », a-t-il ajouté.

+ « Quand je parle de la patrie, j’entends son Sahara, son Sud, son Est, son Nord et son Ouest. » +

Louant la mémoire de son père, Zefzafi a déclaré : « Cet homme a consacré sa vie à la patrie. Quand je parle de la patrie, j’entends son Sahara, son Sud, son Est, son Nord et son Ouest. Nous sommes prêts à donner notre sang pour chaque parcelle de ce pays. »

Il a enfin invité les personnes présentes à respecter l’ordre, rappelant que « l’honneur du défunt est dans son inhumation ».

Il a précisé qu’il accomplirait la prière funéraire sur son père à la mosquée avant son enterrement au cimetière des Moujahidine, et a remercié l’ensemble des personnes venues le soutenir, ajoute Hespress.

