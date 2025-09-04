Football – Le prince héritier Moulay El Hassan inaugure le nouveau stade Moulay Abdellah

Sur ordre du roi Mohammed VI, le prince héritier Moulay El Hassan a procédé, jeudi à Rabat, à l’inauguration du stade Moulay Abdellah, après des travaux de reconstruction ayant permis de mettre cette prestigieuse infrastructure sportive en conformité avec les normes FIFA 2030.

Le nouveau stade, dont la reconstruction intervient en exécution des hautes directives royales visant à doter le royaume d’infrastructures sportives de qualité en perspective des prochaines échéances internationales, notamment la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, a été conçu pour répondre aux exigences des compétitions sportives de haut niveau.

Véritable joyau architectural, ce stade, caractérisé par sa modernité, sa durabilité et sa connectivité, a été réalisé par des compétences marocaines conformément aux meilleurs standards internationaux en la matière.

Le stade «Prince Moulay Abdellah» est ainsi équipé d’une pelouse naturelle hybride avec une technologie de pointe, la première du genre en Afrique, qui combine gazon naturel et fibres synthétiques pour offrir une surface optimale en termes de drainage, de résistance et de récupération rapide du terrain, ainsi que de performance, de durabilité et de sécurité des joueurs.

+ Le stade a une capacité totale de 68.700 places +

D’une capacité totale de 68.700 places, le stade Moulay Abdellah, qui est doté d’aménagements haut de gamme, offre trois catégories d’espaces d’hospitalité. Il dispose ainsi de 110 loges et de cinq salons d’hospitalité pouvant accueillir près de 5.400 sièges, ainsi que d’un espace réservé aux personnes à mobilité réduite.

Cette infrastructure sportive ultra moderne comprend également un grand espace médias, pour presse écrite et audiovisuelle, offrant aux journalistes et aux médias tous les moyens logistiques et techniques nécessaires.

Les travaux d’aménagement du nouveau stade ont porté aussi sur la réalisation de cinq ouvrages d’art pour faciliter l’accès à cet édifice, ainsi que de six parkings.

A son arrivée au stade, le prince héritier Moulay El Hassan a passé en revue une section de la garde royale qui rendait les honneurs avant d’être salué par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des finances, chargé du budget, président de la Fédération royale marocaine de football, le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, le président du Conseil régional et les représentants de l’autorité civile de la Wilaya.

Le Prince Héritier a également été salué par le directeur de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications, la directrice régionale de la Santé et de la Protection Sociale, le directeur général de la Société générale des travaux du Maroc et la directrice générale de l’Agence nationale des équipements publics, ainsi que par les architectes du projet. (MAP)

