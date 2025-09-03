Urgent – Ibtissam Lachgar écope de deux ans de prison ferme

La Justice a eu la main lourde. Deux ans et demi de prison ferme, tel est le verdict prononcé à l’encontre de l’activiste Ibtissam, Lachgar, ce mercredi soir.

Elle venait de comparaître devant le tribunal de première instance de Rabat, poursuivie pour « offense à la religion islamique » après la diffusion d’une photo où elle portait un tee-shirt jugé blasphématoire.

Conduite depuis la prison par la police, elle est apparue en robe traditionnelle couvrant sa tête, le visage pâle et la main bandée, son avocat précisant qu’elle souffre d’un cancer.

Interrogée par le juge, Ibtissam a reconnu avoir publié la photo incriminée en mai 2025 à Londres, dans le cadre d’une campagne féministe contre la domination masculine.

Elle a assuré qu’elle n’entendait pas viser l’islam :« Je ne parlais pas du Dieu des musulmans ; il y a le Dieu des juifs, des chrétiens… ».

Article19.ma