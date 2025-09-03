Actualité – Maroc : Ibtissam Lachgar devant la justice, entre excuses et controverse

L’activiste Ibtissam Lachgar a comparu, ce mercredi 3 septembre devant le tribunal de première instance de Rabat, poursuivie pour « offense à la religion islamique » après la diffusion d’une photo où elle portait un tee-shirt jugé blasphématoire.

Conduite depuis la prison par la police, elle est apparue en robe traditionnelle couvrant sa tête, le visage pâle et la main bandée, son avocat précisant qu’elle souffre d’un cancer.

Interrogée par le juge, Ibtissam a reconnu avoir publié la photo incriminée en mai 2025 à Londres, dans le cadre d’une campagne féministe contre la domination masculine. Elle a assuré qu’elle n’entendait pas viser l’islam :

+ « Je ne parlais pas du Dieu des musulmans ; il y a le Dieu des juifs, des chrétiens… » +

L’activiste a souligné que son geste relevait d’une démarche politique et d’une liberté d’expression, ajoutant que la mention de l’homosexualité dans sa publication se voulait positive.

La défense, composée notamment de Naïma El Klaâ, Mohamed El Khattab et Khadija Roukani, a plaidé l’acquittement ou, à défaut, des peines alternatives en raison de son état de santé.

Le parquet a demandé l’application stricte de l’article 267-5 du code pénal, qui prévoit jusqu’à deux ans de prison ferme pour offense à la religion, voire cinq ans si l’infraction est commise par voie publique ou électronique.

Le verdict est attendu dans la soirée.

Article19.ma