Recettes MRE – Un record de $11,3 milliards en 2024, selon l’Office des Changes

Les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint un niveau record de 119 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, en progression de 3,3 % par rapport à 2023, indique l’Office des Changes dans son rapport annuel Balance des paiements et Position extérieure globale du Maroc.

Entre 2021 et 2024, ces recettes affichent un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 5,7 %, souligne l’Office.

Le rapport précise que le solde des transferts courants privés est passé de 128,4 MMDH en 2023 à 133,5 MMDH en 2024. Cette hausse résulte essentiellement d’une progression des recettes de 4,5 %, partiellement compensée par une augmentation des dépenses de 19,2 %. La principale contribution vient des envois de fonds des MRE, qui ont augmenté de 3,8 MMDH.

Du côté des transferts courants publics, le solde excédentaire s’établit à 3,6 MMDH en 2024, soit une amélioration de 1,2 MMDH, portée notamment par une hausse des recettes de 35,4 %.

Cette performance historique souligne le rôle croissant des MRE dans l’économie nationale, confirmant leur contribution majeure à la stabilité extérieure du Maroc.

Article19.ma