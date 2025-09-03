Actualité – Mme Bouayach honorée à San Salvador : une distinction mondiale pour les droits humains

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et du réseau mondial des institutions nationales des droits de l’Homme (GANHRI), Ámina Bouayach, a reçu lundi la clé de la ville de San Salvador, en marge du Sommet mondial des droits de l’Homme (2–4 septembre).

Une reconnaissance internationale

La distinction lui a été remise par la maire de la capitale salvadorienne lors d’une cérémonie officielle. Pour Mme Bouayach, ce geste symbolique « représente une reconnaissance du travail accompli par les institutions nationales et les défenseurs des droits humains à travers le monde », insistant sur le fait que « la protection de la dignité humaine demeure une responsabilité collective nécessitant un engagement constant ».

Hommage à un parcours

Le sommet a également rendu un hommage spécial à Mme Bouayach, saluant son parcours de femme marocaine engagée pour les droits humains, ainsi que son rôle de responsable nationale et d’actrice régionale et internationale dans la promotion des libertés et la prévention des violations.

La cérémonie a mis en lumière les réformes démocratiques et les bonnes pratiques développées au Maroc au cours des deux dernières décennies.

Une feuille de route commune

En ouverture du sommet, Ámina Bouayach avait appelé, aux côtés d’acteurs régionaux et internationaux, à l’adoption d’une feuille de route commune axée sur six priorités :

la dignité et la prévention des violations et de la torture dans les lieux de privation de liberté,

la protection des droits des migrants et migrantes,

la justice climatique, environnementale et sociale,

les droits humains dans l’intelligence artificielle et l’espace numérique,

l’inclusion,

et la participation politique.

« Cette distinction est un hommage à la femme… à la femme marocaine, africaine, défenseure des droits humains. C’est une reconnaissance pour toutes celles et ceux qui se battent pour la dignité humaine », a affirmé Mme Bouayach.

