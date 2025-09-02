Richesse – Au Maroc, Casablanca, Rabat et Tanger concentrent 58,5 % du PIB national

— Forte concentration de la richesse et disparités régionales en 2023

LL’économie marocaine a progressé de 3,7 % en 2023, portant le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume à 1.382,28 milliards de dirhams et à 1.479,76 milliards de dirhams aux prix courants, en hausse de 11 % par rapport à 2022, selon les comptes régionaux rendus publics en ce début de semaine par les Haut Commissariat au Plan (HCP).

Trois régions dominent la création de richesse

La répartition du PIB révèle une forte concentration dans trois pôles : Casablanca-Settat (32,2 %), Rabat-Salé-Kénitra (15,7 %) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,6 %). Ensemble, ces régions génèrent 58,5 % du PIB national, confirmant leur rôle structurant dans l’économie du pays. À titre de comparaison, les régions du sud et Drâa-Tafilalet ne représentent que 7,6 % de la richesse nationale.

Croissance contrastée selon les territoires

Cinq régions ont affiché en 2023 des taux de croissance supérieurs à la moyenne nationale : Dakhla-Oued ed Dahab (+10,1 %), Fès-Meknès (+8,9 %), Marrakech-Safi (+6,3 %), Casablanca-Settat (+5 %) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (+4,9 %).

À l’opposé, Béni Mellal-Khénifra (-1,3 %) et l’Oriental (-1 %) ont enregistré une contraction, en raison du recul agricole. D’autres régions ont connu une croissance positive mais inférieure à la moyenne nationale, comme Laâyoune-Saguia al Hamra (+2,9 %), Souss-Massa (+1,8 %) et Rabat-Salé-Kénitra (+0,7 %).

PIB par habitant et consommation

Le PIB par habitant s’est établi à 40.508 dirhams au niveau national, avec de fortes disparités : de 89.533 dirhams à Dakhla-Oued ed Dahab à 25.324 dirhams à Drâa-Tafilalet.

Les dépenses de consommation finale des ménages ont atteint 891,9 milliards de dirhams en 2023. Cinq régions concentrent près des trois quarts de ce total : Casablanca-Settat (25 %), Rabat-Salé-Kénitra (14,6 %), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,7 %), Fès-Meknès (11,5 %) et Marrakech-Safi (11,3 %).

Accentuation des écarts régionaux

L’écart absolu moyen du PIB régional est passé de 73,3 milliards de dirhams en 2022 à 83,1 milliards en 2023, confirmant une accentuation des disparités. La même tendance est observée pour le PIB par habitant et les dépenses de consommation des ménages, où les écarts se creusent entre régions dynamiques et régions en difficulté.

Article19.ma