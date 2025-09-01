Ras-le-bol – Indonésie : des émeutes meurtrières après la colère contre les privilèges des députés

— Huit personnes ont été tuées en Indonésie lors de violentes émeutes déclenchées par la contestation des avantages accordés aux parlementaires et alimentées par un accident mortel impliquant la police

Des centaines d’étudiants ont défié lundi 1er septembre, les forces de l’ordre en se rassemblant dans plusieurs grandes villes d’Indonésie, au lendemain des pires violences que le pays ait connues depuis plus de vingt ans. Huit personnes ont trouvé la mort ce week-end, lors d’affrontements qui ont dégénéré en pillages et incendies de bâtiments officiels, selon Reuters.

Une contestation née du rejet des privilèges parlementaires

La colère a éclaté il y a une semaine, après l’annonce de nouveaux avantages accordés aux députés, dont des indemnités de logement et des primes supplémentaires. La tension a brusquement basculé dans la violence quand un véhicule de police a mortellement percuté un conducteur de moto-taxi. Dans la foulée, des édifices publics et des domiciles de responsables politiques, notamment celui de la ministre des Finances, ont été attaqués et saccagés.

Face à la contestation, le président Prabowo Subianto a annoncé dimanche la réduction des privilèges des parlementaires. Un geste qualifié de concession majeure, mais qui n’a pas suffi à calmer la rue. Le chef de l’État a prévenu que la sécurité resterait « fermement assurée » et s’est affiché au chevet de policiers blessés, annonçant la promotion de 40 agents. « Il y a peut-être eu des erreurs, mais n’oublions pas ceux qui se sont sacrifiés », a-t-il déclaré.

Étudiants mobilisés à Makassar, Bandung et Yogyakarta

Malgré la forte présence militaire, des rassemblements ont eu lieu lundi à Jakarta, Yogyakarta, Bandung et Makassar – cette dernière ville ayant été l’épicentre des violences du week-end, avec quatre morts lors d’incendies criminels. « Le discours du président n’a pas répondu aux attentes de la société », a dénoncé Syamry, leader étudiant de l’université d’État de Makassar, qui réclame aussi une réforme en profondeur de la police.

Escalade évitée à Jakarta

À Jakarta, plusieurs organisations étudiantes et collectifs citoyens ont préféré différer leurs mobilisations par crainte d’une répression massive. L’Alliance des femmes indonésiennes a elle aussi renoncé à manifester devant le parlement. Mais sur le terrain, les tensions demeurent vives : pneus incendiés à Bandung, tirs de gaz lacrymogène à Ternate, dans la province de North Maluku, où des manifestants tentaient d’envahir l’assemblée locale.

Ces violences, inédites depuis plus de deux décennies, constituent le plus grand défi pour le président Prabowo depuis son arrivée au pouvoir il y a près d’un an. La rue, dominée par la jeunesse étudiante, n’entend pas relâcher la pression, entre revendications sociales et exigence de réformes institutionnelles, ajoute Reuters.

Article19.ma