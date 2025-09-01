Actualité – Le roi Mohammed VI nomme un nouveau DG de la sécurité des systèmes d’information

Le roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces armées royales, a nommé le général de division Abdellah Boutrig directeur général de la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), relevant de l’Administration de la défense nationale, a annoncé la DGSSI lundi sur son site officiel.

Un signal fort en faveur de la cybersécurité nationale

Cette nomination s’inscrit dans la continuité des efforts engagés par le Maroc en matière de sécurité numérique et reflète « l’engagement ferme du Royaume à protéger l’espace cybernétique national, considéré comme un enjeu stratégique dans le processus de transition digitale », souligne la même source.

Un parcours académique et militaire solide

Ingénieur de formation de l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA) et lauréat de l’Académie Royale Militaire de Meknès (promotion 1987), le Général de Brigade Abdellah Boutrig est également titulaire du diplôme du cours d’État-major, du Cours supérieur de défense, ainsi que d’un master en sécurité et défense du Collège Royal des études militaires supérieures.

Au cours de sa carrière, le nouveau directeur a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de directeur de l’assistance, de la formation, du contrôle et de l’expertise à la DGSSI, ainsi que celui de directeur adjoint de l’Inspection de l’arme des transmissions au sein des Forces armées royales.

Article19.ma