Vidéo – Participation marocaine confirmée à la flottille internationale pour briser le blocus de Gaza

Le Réseau démocratique marocain de solidarité avec les peuples a annoncé la participation du Maroc à la Flottille de la Résilience (Sumud en arabe), partie ce dimanche du port de Barcelone en direction de Gaza pour tenter de briser le blocus israélien.

Selon le communiqué publié ce lundi, cette mobilisation constitue l’une des plus importantes du genre depuis 2010. Elle réunit des militants et personnalités de 44 pays, en solidarité avec la population de Gaza soumise depuis près de deux ans à un siège sévère.

La composante marocaine rejoindra la flottille à partir de Tunis le 4 septembre, afin de s’intégrer aux autres navires déjà engagés dans l’expédition depuis Barcelone.

Le Réseau démocratique marocain a salué « l’engagement en faveur de la justice et contre l’occupation » des volontaires marocains. Il a également exhorté le gouvernement à garantir leur sécurité en cas d’attaque contre la flottille.

Un départ salué à Barcelone

Dimanche après-midi, plus de 20 bateaux et quelque 300 participants ont quitté Barcelone, sous les applaudissements de milliers de citoyens brandissant des drapeaux palestiniens et scandant « Free Palestine » et « Boycott Israel ».

Parmi les figures embarquées figurent Greta Thunberg, l’acteur irlandais Liam Cunningham, le journaliste espagnol Eduard Fernández et l’ancienne maire de Barcelone Ada Colau, qui a rappelé l’engagement de la ville en faveur de Gaza.

Objectif : créer un corridor humanitaire

Baptisée Sumud, terme arabe signifiant résistance et constance, la flottille entend créer un corridor maritime civil pour acheminer eau, nourriture et médicaments vers Gaza, tout en dénonçant un blocus jugé illégal par les organisateurs.

De nouveaux navires doivent rejoindre le convoi depuis Gênes, la Sicile et la Tunisie. L’ensemble pourrait compter jusqu’à 70 bateaux, avec une arrivée estimée à Gaza autour du 15 septembre.

À noter, la traversée se déroule dans des conditions météorologiques difficiles, avec des vents atteignant 56 km/h, contraignant certains bateaux à rebrousser chemin.

Israël a, de son côté, menacé d’intercepter la flottille, qualifiant l’opération de « provocation médiatique » et avertissant que les participants pourraient être arrêtés.

