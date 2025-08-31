Alerte – Le TPO banni des vernis et gels pour ongles au Maroc

L’Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS) a frappé fort pour protéger votre santé. Elle vient d’interdire l’Oxyde de Diphényl Triméthylbenzoyl Phosphine, plus connu sous le nom de TPO. Cet ingrédient, souvent utilisé comme photo-initiateur dans les gels et vernis à ongles qui durcissent sous lampe UV, est désormais banni du marché marocain.

Pourquoi cette interdiction ?

La décision fait suite à une évaluation approfondie qui a révélé un profil toxicologique inquiétant pour le TPO. Des études scientifiques ont démontré que l’exposition répétée à cette substance pourrait présenter des risques pour la santé. C’est pourquoi l’AMMPS a décidé d’agir pour garantir la sécurité des produits disponibles et protéger la santé publique.

Ce que ça change pour vous

Que vous soyez un professionnel de la beauté ou un simple consommateur, cette mesure vous concerne directement :

Pour les professionnels : Vous devez immédiatement cesser d’utiliser des produits contenant du TPO. Il est de votre responsabilité de vérifier la composition de vos stocks et de vous assurer qu’ils sont conformes aux nouvelles réglementations.

Pour les consommateurs : L’AMMPS vous invite à être vigilants. Avant d’acheter ou d’utiliser un gel ou un vernis, prenez le temps de vérifier la liste des ingrédients pour vous assurer qu’il ne contient pas de TPO.

Cette action s’inscrit dans la mission de l’AMMPS de veiller à ce que le marché marocain soit en phase avec les meilleures pratiques internationales en matière de sécurité des produits cosmétiques. La santé des consommateurs est la priorité, et l’Agence appelle toutes les parties prenantes à appliquer ces nouvelles dispositions sans délai.

Article19.ma