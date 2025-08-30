Football – Message royal de félicitations à la sélection marocaine victorieuse du CHAN-2024

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football des joueurs locaux, sacrés vainqueurs du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN-2024).

Le Souverain a exprimé avoir suivi avec « grande fierté et enthousiasme » la victoire de l’équipe en finale de la huitième édition du tournoi, organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Le Roi a salué ce troisième sacre continental du Maroc au CHAN, soulignant qu’il vient conforter les performances récentes du football national sur la scène africaine.

Dans Son message, le Souverain a adressé Ses félicitations aux joueurs, entraîneurs, staffs technique, médical et administratif, ainsi qu’aux responsables de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

+ « L’esprit de patriotisme sincère » +

Le Roi a exprimé Sa haute considération pour « l’esprit de patriotisme sincère » ayant animé l’équipe, estimant que ce nouveau titre sera « une forte source de motivation » pour les différentes sélections et clubs du Royaume afin de poursuivre la dynamique de victoire.

Pour rappel, la sélection marocaine des joueurs locaux a remporté son troisième titre du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), en battant son homologue du Madagascar par 3 buts à 2, en finale samedi au stade international Moi de Kasarani à Nairobi.

Les Lions de l’Atlas, déjà sacrés en 2018 et 2020, se sont imposés grâce à Youssef Mehri (27e) et Oussama Lamlaoui (44e, 80e), auteur d’un doublé, mais surtout d’un but de victoire anthologique inscrit du milieu du terrain.

Les buts de Madagascar ont été inscrits par Félicité Mantasoa (9e) et Toky Rakotondraibe (‎68e).

La troisième place de cette édition est revenue à la sélection sénégalaise, qui a battu son homologue du Soudan par 4 tirs au but à 2 (temps réglementaire: 1-1), en match de classement, vendredi à Kampala. ‎

Article19.ma