Consécration – Le Maroc remporte le CHAN 2024 en battant Madagascar 3-2 en finale

La sélection marocaine des joueurs locaux a remporté son troisième titre du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), en battant son homologue du Madagascar par 3 buts à 2, en finale samedi au stade international Moi de Kasarani à Nairobi.

Les Lions de l’Atlas, déjà sacrés en 2018 et 2020, se sont imposés grâce à Youssef Mehri (27e) et Oussama Lamlaoui (44e, 80e), auteur d’un doublé, mais surtout d’un but de victoire anthologique inscrit du milieu du terrain.

Les buts de Madagascar ont été inscrits par Félicité Mantasoa (9e) et Toky Rakotondraibe (‎68e).

La troisième place de cette édition est revenue à la sélection sénégalaise, qui a battu son homologue du Soudan par 4 tirs au but à 2 (temps réglementaire: 1-1), en match de classement, vendredi à Kampala. ‎

Article19.ma