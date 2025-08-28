Kiosk – Lettre sur le Sahara occidental à l’honorable Sébastien Delogu, député français – par Fouad Laroui (Jeune Afrique)

Dans une missive adressée au député de La France insoumise (LFI), l’économiste et écrivain marocain explique en quoi l’idée d’un référendum sur la souveraineté du Sahara occidental est désormais obsolète.

Par Fouad Laroui – Jeune Afrique

Monsieur Sébastien Delogu,

Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais que par ouï-dire et pour vous avoir vu, à l’Assemblée nationale française, refuser de serrer la main d’un de vos collègues – ce qui, soit dit en passant, ne vous prédispose pas en ma faveur, ni en celle d’aucun observateur bien élevé. En dépit de cette méconnaissance, absolue d’un côté et relative de l’autre, permettez-moi de vous adresser cette missive pour vous faire part de ma perplexité.

Lors d’une interview accordée le 30 juin dernier à une chaîne de télévision, vous avez déclaré ceci : « Concernant ce dossier épineux du Sahara occidental, je me place derrière la plus grosse entité politique, qui est l’ONU, et l’ONU est en train de faire un processus de demande de référendum pour que l’autodétermination des peuples sur place puisse s’exprimer. »

Passons sur votre caractérisation erronée de l’ONU – ce n’est pas une entité politique, ce n’est pas un État, ni une confédération. Venons-en au fait.

Référendum… Monsieur Delogu, êtes-vous mal informé ou êtes-vous de mauvaise foi ? Ignorez-vous que l’ONU a abandonné en 2007 l’option du référendum au Sahara ? Certes, en 2007, et selon votre notice Wikipédia, vous aviez vingt ans et vous étiez vendeur de prêt-à-porter le jour et serveur la nuit, ce qui vous laissait peu de temps pour suivre l’actualité internationale. Mais tout de même, vous avez eu le temps de vous cultiver depuis 2007. Nous sommes en 2025.

Permettez-moi de vous donner un cours de rattrapage – vieil habitude de prof : toutes les résolutions du Conseil de sécurité, depuis 2007 (l’année où vous serviez des diabolo menthe sur la Canebière), plaident en faveur d’une solution politique pragmatique. Pourquoi 2007, d’ailleurs ? Parce que le Maroc a proposé cette année-là un plan de large autonomie du territoire contesté, sous souveraineté marocaine. Ce plan tombait à pic. Depuis au moins une décennie, tous les observateurs bien informés avaient compris qu’il n’y aurait jamais de référendum, pour la raison simple que le Maroc et le Front Polisario ne pourront jamais se mettre d’accord sur la liste des votants. Peter van Walsum, qui fut de 2005 à 2008 l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU Kofi Annan au Sahara occidental, l’avait dit avec une brutalité toute hollandaise : « Il n’y aura jamais de référendum au Sahara et le Maroc ne s’en retirera jamais. »

Le plus haut niveau de vie du Maroc

Dès lors, honorable Delogu, que faut-il faire ? Vous vous prétendez ami des Sahraouis de Tindouf – je le suis aussi, comme tous les Marocains – et vous préféreriez qu’ils croupissent sous un soleil de plomb jusqu’à la consommation des siècles, vu qu’il n’y aura jamais de référendum ? Ne seraient-ils pas infiniment plus heureux à Laâyoune ou à Dakhla ?

Laissez-moi vous apprendre autre chose, Monsieur, et j’espère que vous n’êtes pas perché haut sur un escabeau, dans votre cuisine, parce que vous allez « tomber de la chaise », comme on dit : les régions sahariennes, qui étaient misérables sous la colonisation espagnole, sont aujourd’hui les plus prospères du Maroc, devant la région de Casablanca et celle de la capitale, Rabat. Vérifiez. Un habitant de Laâyoune ou de Dakhla a le plus haut niveau de vie du royaume chérifien. Et vous voulez priver de cette prospérité ceux pour qui votre cœur saigne de temps à autre, au gré des interviews et des discours ?

Enfin, je voudrais vous inviter, cher Monsieur, à visiter le Maroc et en particulier ses provinces sahariennes. Vous en reviendriez édifié – oserais-je dire transfiguré ? Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis.

Article19.ma