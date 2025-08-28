Extraditions – M. Ouahbi signe avec son homologue irakien deux accords de coopération judiciaire

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a signé jeudi à Rabat avec son homologue irakien, Khaled Shawani, deux accords de coopération relatifs aux personnes condamnées dans les deux pays.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice relève que le premier texte porte sur une convention de coopération entre le gouvernement du royaume du Maroc et celui de la république d’Irak dans le domaine du transfert des personnes condamnées à des peines privatives de liberté. Cet accord ouvre la voie au rapatriement par le Maroc de plusieurs de ses ressortissants condamnés en Irak dans des affaires de terrorisme.

Le second texte est un mémorandum d’entente entre les deux ministères de la Justice relatif à la coopération dans le domaine des peines alternatives.

Le ministère précise que la signature de ces deux instruments est l’aboutissement d’un long processus de négociations entre les deux parties. Elle fait suite à des réunions tenues en mars 2023 à Bagdad, avec pour objectif de renforcer l’action commune et les échanges judiciaires entre les deux pays, notamment en matière de transfert de détenus. Cette avancée permettra de régler la situation de centaines de Marocains incarcérés en Irak pour des accusations liées à l’extrémisme ou à l’adhésion à des groupes armés.

Dans ce cadre, Abdellatif Ouahbi a déclaré :

« Le Maroc entretient des relations fraternelles et historiques avec la République d’Irak. Par la signature de ces accords, nous cherchons à consolider ces liens, dans le respect de la dignité et des droits du citoyen marocain où qu’il se trouve. Cette démarche n’est pas une simple procédure juridique, mais bien la traduction concrète d’une véritable volonté politique d’instaurer l’État de droit. »

Pour sa part, Khaled Shawani a souligné que :

« Le renforcement des relations avec le Royaume du Maroc à travers la signature de la convention sur le transfert des personnes condamnées, sur la base de l’Accord de Riyad de 1983, ainsi que du mémorandum d’entente sur les peines alternatives entre Bagdad et Rabat, s’inscrit dans le cadre de l’application des conventions internationales des droits de l’homme, qui visent à permettre aux prisonniers de rejoindre leur pays pour retrouver leurs familles. » Il a également salué le rôle pionnier joué par le Maroc dans la région arabe pour la préservation de la paix et de la sécurité.

Le ministère rappelle par ailleurs que l’initiative de signer un mémorandum d’entente sur les peines alternatives intervient à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi n°43.22 relative aux peines alternatives, renforçant l’ouverture du Maroc au partage de son expérience dans le développement de son arsenal juridique avec ses partenaires, en coordination avec les parties prenantes aux niveaux national et international.

Il faut rappel que M. Ouahbi a reçu ce jeudi, au siège de son département, le ministre de la Justice de la République d’Irak, accompagné d’une délégation officielle de haut niveau. Cette visite de travail se déroule au Maroc du 27 au 31 août 2025.

