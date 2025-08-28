Politique – Réforme de l’enseignement supérieur, fiscalité solidaire et nominations : les grandes décisions du Conseil de gouvernement, ce jeudi

Au début de la séance, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi n°59.24, présenté par M. Azeddine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, tenant compte des observations formulées.

Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre n°51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, promulguée par le dahir n°1.19.113 du 9 août 2019.

Il vise à définir les orientations de la politique publique relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ainsi que son organisation générale, notamment les règles relatives à sa structuration, à son système de gouvernance, à son ingénierie pédagogique et linguistique, et aux mécanismes de son accompagnement, suivi et évaluation.

Solidarité contre les catastrophes

Le Conseil a ensuite examiné et adopté le projet de décret n°2.24.1123 modifiant et complétant le décret n°2.19.244 du 30 septembre 2019, instituant une taxe parafiscale dénommée « contribution de solidarité contre les événements catastrophiques », au profit du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. Le projet a été présenté par Mme Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances.

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°110.14 relative à l’instauration d’un régime de couverture des conséquences des événements catastrophiques et modifiant la loi n°17.99 portant Code des assurances.

Enseignants et heures supplémentaires

Le Conseil a ensuite examiné et adopté le projet de décret n°2.25.539 modifiant et complétant le décret n°2.05.1012 du 3 mai 2006, relatif aux indemnités pour heures supplémentaires accordées aux cadres de l’enseignement. Le texte a été présenté par M. Mohamed Saïd Barada, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports.

Ce projet vise à relever le montant des indemnités actuelles et à augmenter le nombre maximal d’heures supplémentaires hebdomadaires autorisées de deux heures, afin d’inciter davantage les enseignants à dispenser ces heures supplémentaires dans les établissements publics.

Importation de bovins

Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret n°2.25.720 visant à suspendre la perception des droits d’importation sur les bovins domestiques. Le texte a été présenté par M. Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, au nom du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Ce projet a pour objectif de garantir l’approvisionnement régulier du marché national en viandes rouges et de contribuer à la reconstitution du cheptel national.

Coopération internationale

Le Conseil a poursuivi ses travaux par l’examen et l’approbation d’un projet de loi n°33.25 approuvant l’accord relatif à l’établissement du siège permanent de l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI), signé à Rabat le 30 avril 2025. Ce projet a été présenté par M. Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, au nom de M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Nominations à de hautes fonctions

Conformément à l’article 92 de la Constitution, le Conseil de gouvernement a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions :

Ministère de la Santé et de la Protection sociale : M. Ibrahim Salek, directeur de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé à Béni Mellal.

Ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville : M. El Hussein Ait El Haj, inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire pour la région Souss-Massa. M. Khalid Kouiza, inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire pour la région Dakhla-Oued Eddahab.

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation : M. Nabil Hmina, président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir.

Ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille : Mme Insaf Cherrat, directrice de la Femme.



Article19.ma