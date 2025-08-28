Crise – Report du Forum mondial du soufisme sur fond de rivalité autour de la chefferie de la zaouïa Boutchichiya

La Fondation du Forum, dirigée depuis peu par Mounir Qadiri Boudchich, a annoncé le report de la 20ᵉ édition du Forum mondial du soufisme, initialement prévue du 1ᵉʳ au 6 septembre 2025 à Berkane.

Dans un communiqué, la Fondation évoque des « circonstances liées au décès du cheikh Jamal Eddine, ainsi que certaines contraintes organisationnelles imprévues ».

La Fondation précise que l’événement ne pourra pas se tenir à la date fixée et qu’une nouvelle programmation sera annoncée ultérieurement, afin de « prendre en compte les évolutions et garantir une préparation optimale ».

La décision concerne également la 13ᵉ édition du Village solidaire, prévue du 4 au 7 septembre 2025, qui sera reprogrammée à une date ultérieure.

Il ne s’agirait pas d’un simple report mais d’une annulation pure et simple, dans un contexte marqué par les tensions entre Mounir Qadiri et son frère Mouad Qadiri autour de la succession à la tête de la zaouïa, selon alyaoum24.

Mouad bénéficierait, selon ces mêmes sources, d’un soutien officiel pour accéder à la chefferie spirituelle.

Article19.ma