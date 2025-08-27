Focus – Le Maroc révélé comme 3ᵉ pôle de la richesse privée en Afrique

Incroyable mais vrai. Le Maroc figure désormais parmi les principaux acteurs du paysage africain de la richesse privée. Selon le « Africa Wealth Report 2024 », publié par le cabinet international Henley & Partners en partenariat avec la société d’intelligence économique New World Wealth, le royaume chérifien fait partie du « Top 5 » des marchés africains de la richesse, aux côtés de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, du Nigeria et du Kenya.

Ces cinq pays concentrent à eux seuls 56 % des millionnaires africains et plus de 90 % des milliardaires du continent.

Le rapport indique que le Maroc compte environ 7 500 millionnaires en dollars , dont une trentaine de « centi-millionnaires » (patrimoines supérieurs à 100 millions USD) et 3 à 4 milliardaires.

Sur la décennie 2013–2023, le nombre de personnes fortunées y a progressé de 35 %, une croissance nettement supérieure à celle enregistrée dans plusieurs grands marchés africains.

+ Marrakech et Tanger, nouveaux foyers de richesse +

Si Casablanca reste le cœur financier et bancaire du pays, deux autres villes tirent leur épingle du jeu. Marrakech a vu sa population de millionnaires bondir de 65 % en dix ans, portée par le tourisme haut de gamme et l’immobilier de luxe. Tanger, de son côté, a enregistré une hausse de 42 %, stimulée par le complexe portuaire de Tanger Med, les zones franches industrielles et l’essor de l’automobile.

+ Un positionnement solide dans les flux d’investissement +

Le « African Investment Mosaic », étude complémentaire publiée par Henley & Partners, place le Maroc au troisième rang africain pour la valeur des projets d’investissement annoncés en 2022, avec 71 projets totalisant 21 milliards de dollars, derrière l’Égypte (107 milliards) et l’Afrique du Sud (27 milliards). Cette dynamique confirme l’attractivité du royaume pour les capitaux étrangers.

+ Comparaison continentale +

À l’échelle africaine, l’Afrique du Sud domine toujours avec près de 37 400 millionnaires, suivie par l’Égypte (15 600). Le Nigeria (8 200) et le Kenya (7 200) se situent au même niveau que le Maroc, mais avec des taux de croissance inférieurs sur la dernière décennie.

Qui sont Henley & Partners et New World Wealth ?

Avec des bureaux à Londres, New York, Genève et Dubaï , Henley & Partners est un cabinet international spécialisé dans la résidence et la citoyenneté par investissement, qui publie régulièrement des études de référence sur la mobilité et la répartition mondiale des richesses.

New World Wealth est une société sud-africaine d’analyse économique qui suit les flux de richesse et les populations de hauts revenus à l’échelle mondiale. En collaboration, les deux institutions produisent chaque année l’Africa Wealth Report, considéré comme l’une des sources les plus fiables sur l’évolution de la richesse privée sur le continent.

Article19.ma