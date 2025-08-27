Palestine – Deux navires marocains participent à un nouvel effort international pour briser le blocus israélien autour de Gaza

Solidarité. Le mouvement Global Movement to Gaza – Morocco a annoncé l’annulation de la conférence de presse prévue mercredi au siège central de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Rabat, en raison d’un « voyage imprévu de plusieurs coordinateurs et participants de la flottille maritime, ainsi que d’engagements liés aux réservations et aux entraînements nécessaires avant l’événement ».

Une initiative issue d’une expérience avortée en Égypte

Dans un communiqué, rapporté par le site arabophone en arabe, le mouvement se présente comme un regroupement de jeunes Marocains indépendants, déjà impliqués auparavant dans l’organisation de la « Marche mondiale pour Gaza – Maroc ». Cette initiative visait à rejoindre Le Caire avant de se diriger vers le poste-frontière de Rafah, mais elle avait été interrompue par les autorités égyptiennes.

Une participation marocaine renforcée

Cette fois-ci, le mouvement a annoncé sa décision de participer à une flottille internationale en direction de Gaza. Le Maroc y sera représenté par deux navires :

un bateau entièrement marocain,

et un autre partagé avec des participants algériens et tunisiens.

Chaque embarcation de la flottille accueillera des militants de nationalités diverses, afin de souligner le caractère international et solidaire de l’initiative. Le convoi comptera des dizaines de bateaux issus de plus de 44 pays. Le départ est prévu depuis l’Espagne le 31 août et depuis la Tunisie le 4 septembre.

Une sélection rigoureuse des participants

Selon le communiqué, la sélection des volontaires marocains s’est faite sur des critères stricts : respect des principes de non-violence, capacité à garder son sang-froid sous pression, endurance psychologique, et valeur médiatique que peut apporter chaque participant.

La délégation marocaine comprendra deux équipes :

à bord : un équipage d’experts (capitaines, ingénieurs mécaniciens), des personnalités nationales, des médecins, des infirmiers, des professeurs universitaires, des journalistes, des chercheurs et des coordinateurs ;

au sol : une cellule de soutien logistique, médiatique et organisationnel.

Un appel à la mobilisation nationale et internationale

Le mouvement appelle l’ensemble des forces politiques, syndicales et associatives à soutenir et relayer largement cette initiative, en particulier à travers une campagne médiatique internationale. La diaspora marocaine en Espagne, en Tunisie et ailleurs est également invitée à renforcer la visibilité et l’impact de la participation marocaine.

Les organisations engagées dans cette flottille incluent notamment :

le Global Movement to Gaza,

des militants de la Flottille de la liberté,

le Convoi maghrébin de la résistance,

et l’initiative asiatique Sumoud Nusantara.

