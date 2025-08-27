Insolite – Le mariage extravagant d’un baron de la drogue dans le Rif vire au cauchemar

Une affaire qui fait le buzz. Un mariage fastueux organisé à Zeghanghane (province de Nador) par un baron de la drogue surnommé « Moussa » a déclenché une opération sécuritaire d’envergure.

Diffusées sur les réseaux sociaux le 21 août 2025, les vidéos de la fête montraient des cortèges de voitures luxueuses, la présence d’artistes célèbres et des coups de feu tirés en l’air.

En fait, ce qui devait être une démonstration de puissance et d’opulence, style mafia Cosa Nostra, s’est transformé en cauchemar judiciaire pour « Moussa » et son entourage.

Face au scandale, la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) est intervenue, menant une série de perquisitions à Casablanca et dans le Rif. Résultat : 34 personnes arrêtées, dont Moussa lui-même, et deux réseaux criminels démantelés, selon le site yabiladi.com.

Des armes à feu exhibées durant la fête, un fait grave au Maroc

Les enquêteurs ont saisi les armes à feu exhibées durant la fête. Un fait particulièrement grave : au Maroc, la détention et l’usage d’armes sans autorisation sont sévèrement punis par la loi. Le Code pénal prévoit des peines de prison ferme, aggravées lorsqu’il s’agit de criminalité organisée ou de trafic de drogue. Ici, le cocktail explosif mêlant armes, stupéfiants et corruption présumée expose les suspects à des condamnations lourdes.

Les 34 interpellés ont été transférés au Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) à Salé. Ils sont poursuivis pour constitution de bande criminelle, trafic international de stupéfiants, détention illégale d’armes à feu et corruption présumée de fonctionnaires.

Au-delà du judiciaire, l’affaire a eu un retentissement immédiat sur l’appareil sécuritaire: le commandant régional de la Gendarmerie royale à Nador aurait été révoqué, conséquence directe des manquements révélés par cette fête hors normes, affirme-t-on.

Article19.ma