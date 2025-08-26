CHAN-2024 – Le Maroc se qualifie pour la finale après sa victoire face au Sénégal aux tirs au but

L’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux s’est qualifiée pour la finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) après sa victoire face à son homologue sénégalaise par 5 tirs au but à 3 (temps réglementaire et prolongations 1-1), en demi-finale disputée, mardi soir, au stade Mandela à Kampala.

Le but du Sénégal a été inscrit par Joseph Layousse (16e), avant que Sabir Bougrine (23e) n’égalise pour les Lions de l’Atlas.

En finale, le Maroc affrontera Madagascar qui a battu plus tôt le Soudan par 1 but à 0 en demi-finale jouée au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam.

Article19.ma