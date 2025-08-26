Classement – Le Maroc dans le Top 15 mondial de l’industrie automobile (El Economista)

Le Maroc s’impose en 2025 comme un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale, avec une capacité de production annuelle d’un million de véhicules, le hissant dans le cercle des 15 premiers fabricants mondiaux, écrit mardi le quotidien économique espagnol El Economista.

En une décennie, le Maroc a doublé sa capacité de production, se plaçant loin devant l’Afrique du Sud, dont la production automobile avoisine les 600.000 véhicules par an. Ce résultat fait du Maroc le premier constructeur africain, occupant désormais une position comparable à celle de pays européens à forte tradition industrielle.

Une percée industrielle sans équivalent en Afrique

Selon El Economista, cette performance repose sur une stratégie combinant investissements massifs, modernisation des infrastructures (notamment le port de Tanger Med et le complexe en cours de Nador West Med) et implantation de grands constructeurs tels que Renault et Stellantis. Cette dynamique a permis au Maroc de s’intégrer pleinement dans la chaîne de valeur mondiale de l’automobile.

Atouts compétitifs et enjeux pour l’Espagne

La publication souligne que la proximité avec l’Europe, l’existence d’une main-d’œuvre qualifiée et compétitive et un cadre fiscal attractif renforcent l’attrait du Maroc auprès des investisseurs. En Espagne, ce développement est perçu à la fois comme un défi de compétitivité et une opportunité de coopération industrielle.

Fondé en 2006 à Madrid, El Economista est l’un des principaux quotidiens économiques espagnols. Son analyse sur l’essor de l’automobile au Maroc intervient dans un contexte où l’Espagne demeure le deuxième producteur automobile européen, avec plus de deux millions de véhicules par an, et suit de près la montée en puissance du Maroc sur ce marché stratégique. (Avec MAP)

