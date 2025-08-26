Service militaire – Maroc : lancement le 1er septembre de l’opération de sélection et d’incorporation du 40ème contingent

L’opération de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire au titre du 40e contingent débutera lundi 1er septembre 2025, a annoncé l’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

En application des instructions royales, toutes les dispositions nécessaires ont été prises, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, pour assurer le bon déroulement de cette opération, précise un communiqué de l’État-Major Général.

Les candidats convoqués sont appelés à consulter les informations relatives à cette opération, à se présenter à la date et au lieu indiqués, et à fournir l’ensemble des documents requis ainsi que les diplômes obtenus.

+ Les appelés peuvent consulter le site www.tajnid.ma +

Pour faciliter l’accès aux centres de sélection, des autocars gratuits seront mis à disposition, notamment dans les régions éloignées ou non reliées aux réseaux routier et ferroviaire. Les appelés peuvent consulter le site www.tajnid.ma pour obtenir les horaires et les points de départ de ces autocars.

Ils ont également la possibilité de rejoindre les centres via le train ou les bus de transport publics, en utilisant les bons de voyage fournis avec leurs ordres d’appel.

Pour tout renseignement complémentaire, les personnes concernées peuvent consulter le site officiel ou s’adresser aux autorités administratives compétentes de leur lieu de résidence, conclut le communiqué.

