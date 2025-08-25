Scandale – Maroc : un père et sa fille inculpés pour « inceste », après la naissance de six enfants (Média)

Drame. Une affaire choquante secoue la localité d’Aïn Aouda, située à 20 kms au sud-est de Rabat, après l’arrestation d’un père et de sa fille, accusés d’inceste et de corruption de mineurs. Ils sont suspectés d’avoir engendré ensemble six enfants.

Selon des informations obtenues par le site d’information Hespress, le procureur général a transmis le dossier au juge d’instruction de la Cour d’appel de Rabat.

Une expertise génétique est en cours pour confirmer la filiation des six enfants, notamment après que la fille ait admis avoir eu des relations sexuelles avec d’autres hommes, compliquant ainsi l’enquête.()

Les autorités locales ont interpellé le père, la fille et les six enfants. Tous ont été entendus et des échantillons biologiques ont été prélevés pour analyse.

Contexte juridique marocain

Selon le Code pénal marocain, l’inceste est considéré comme une circonstance aggravante pour les crimes sexuels, notamment en vertu de l’article 487, qui prévoit des peines sévères pour les agressions sexuelles sur mineurs.

Cette affaire a provoqué une onde de choc au sein de la communauté locale. Elle a été rendue publique suite à une plainte déposée par l’une des filles, âgée de 20 ans, qui rencontrait des difficultés pour obtenir des documents administratifs officiels , selon la même source.

L’affaire a rapidement attiré l’attention des médias et du public, mettant en lumière les tabous persistants autour de l’inceste au Maroc.

Pour rappel, des associations de défense des droits des enfants, telles que Touche pas à mon enfant, œuvrent pour sensibiliser le public et soutenir les victimes d’abus sexuels, y compris l’inceste. Ces organisations appellent à une réforme législative pour mieux protéger les enfants et sanctionner plus sévèrement les auteurs d’abus sexuels.

Article19.ma