Nécrologie – Décès d’Ali Hassan : le pilier de la télévision et de la radio marocaines s’éteint

Le journaliste et animateur marocain Ali Hassan, de son vrai nom Mohamed El Ouali, est décédé ce lundi matin, laissant un héritage audiovisuel marquant, notamment avec son célèbre programme « Cinéma du jeudi ».

La SNRT et l’ensemble du paysage médiatique national sont en deuil. Mohamed El Ouali, connu sous le nom d’Ali Hassan, était reconnu comme l’un des animateurs les plus emblématiques de la télévision et de la radio marocaines. Son décès a été confirmé par le site officiel SNRTNews.

Hommages et souvenirs

Le comédien et réalisateur Mohamed Nadif, ami du défunt, a exprimé sa tristesse dans un message publié sur Facebook :

« Triste nouvelle… Ali Hassan nous a quittés ce matin. Véritable pilier de la télévision et de la radio, il aura marqué des générations. Présentateur du journal télévisé en français, animateur de “Ciné-Jeudi” et de l’émission radiophonique “Entr’Acte”, il laisse derrière lui un héritage médiatique précieux. Que son âme repose en paix ! »

Une carrière exceptionnelle

Ali Hassan a entamé sa carrière médiatique à la RTM au début des années 1960, et s’est rapidement distingué par son éloquence et ses rôles dans le cinéma.

Comme comédien, il a joué des rôles de premier plan dans plusieurs films, notamment :

« Ibn Al Sabil » de Mohamed Abderrahmane Tazi

« Afghanistan, pourquoi ? » d’Abdellah Mesbahi

« Al Hajj Mokhtar Assouildi » de Mostafa Derkaoui

« Al Ahrar » d’Ismaïl Farroukhi

Ali Hassan laisse derrière lui un héritage durable qui continue d’inspirer les générations actuelles de journalistes et d’animateurs au Maroc.

Article19.ma